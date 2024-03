Bergondo urge a la Iglesia a vender al municipio la Rectoral de Guísamo

Una salida a la situación de abandono de la Rectoral de Guísamo. Es la reivindicación del Ayuntamiento de Bergondo tras el último incidente ocurrido en el inmueble, donde se derrumbó un muro a causa de su mal estado y las condiciones meteorológicas tras años de conversaciones para su adquisición por parte de la institución municipal, sin éxito de momento, con el Arzobispado de Santiago de Compostela.



La alcaldesa, la socialista Alejandra Pérez Máquez, urge a la Iglesia a adoptar medidas porque la situación de la casa “requiere, más que nunca”, que las autoridades eclesiásticas tomen, “de una vez por todas”, la decisión de “vender el edificio al Ayuntamiento de Bergondo”.



La intención de los responsables municipales pasa por “rehabilitarlo por completo y darle un nuevo uso” como espacio para actividades de los vecinos de Santa María de Guísamo.

Negociaciones

En este sentido, la regidora señaló que llevan años en negociaciones y aseguró que la última oferta la presentaron el año pasado, pero “es imprescindible que sea una venta, no una cesión”, y así se lo trasladó a Compostela.



Así, detalló que la idea es adquirir esta casa y la de Lubre por lo que, dentro de la misma oferta, remitida a la archidiócesis, también está incluida “la compra del rectoral de Lubre, en el que también pretendemos hacer una actuación similar”, dijo también la mandataria de Bergondo.



Desde del BNG expresaron su indignación con lo ocurrido después de años tratando de encontrar una solución para la Rectoral de Guísamo. “Hai 12 anos que comezamos a traballar para que o Concello adquirise a Reitoral e a rehabilitase para patrimonio público, pero os sucesivos Gobernos nunca demostraron un interese real na súa recuperación”, indicó sur portavoz, David Carro.



Tras los comicios de 2023, “pensamos que a creación da nova Concellería de Patrimonio contribuiría a que se avanzase neste tema, mais, a día de hoxe, non se lle coñece acción algunha”, añadió el edil del BNG.

Seguridad

“Hai anos chegou a haber negociacións co Arcebispado de Santiago, propietario do inmóbel, pero non se alcanzou un acordo e nunca máis se volveu a intentar” a pesar de que “insistimos en múltiples ocasións, a última aínda no pasado pleno de xaneiro, xa que era evidente que os sucesivos invernos estaban danando esta construción”, indicaron los nacionalistas antes de reiterar que, aún sin acuerdo, era necesario apremiar a las autoridades competentes a “a tomar medidas para garantir a seguridade, máxime cando enfronte desta casa se sitúa un espazo de lecer moi concorrido” y que “xusto enfronte” está un área infantil, otra biosaludable y un espacio polideportivo”, por lo que “é fundamental manter a seguridade e, de non ser así, pasar a vía coercitiva e aplicar as sancións previstas na normativa”, resumió David Carro.



“Que pasaría se chega a caer enriba dunha persoa, ou dun neno ou nena dos que acoden a xogar ao parque? Non se pode xogar coa seguridade da veciñanza”, expusieron desde el BNG de Bergondo, cuyos responsables consideran “lamentábel esta importante perda patrimonial, en pleno centro de Guísamo, que rehabilitada para uso público podía ser a mellor homenaxe ao falecido (sacerdote) García Verdía”.



“É a segunda oportunidade que o Goberno de Alternativa dos Veciños e do PSOE deixan escapar despois da Casa Cortés”.