Bergondo destinará más del 13% del Plan Único 2024 a medidas sociales

El Pleno de Bergondo abordará en su sesión de la semana que viene la aprobación del Plan Único 2024 de la Diputación de A Coruña en el que le corresponden un total de 406.293,48 euros, que el municipio destinará al refuerzo de la acción social, a la financiación de obras y al gasto corriente, informaron desde la colación de PSOE y Alternativa dos Veciños.



Así, a través del denominado Plan Único Social, creado para sufragar gastos sociales extraordinarios, el municipio recibe 56.317,91 euros que serán utilizados para ampliar las partidas destinadas a ayudas de emergencia a personas solas o con familias en riesgo de exclusión social, la del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y otras medidas consideradas ‘imprescindibles’ por el departamento de Servizos Sociais.

La coalición municipal plantea que otros 100.000 euros sirvan para la financiación de gasto corriente



Los 349.975,57 euros del POS+ de Cooperación a las Obras y Servicios se usarán para financiar gasto corriente (100.000 euros), y para contribuir a las actuaciones de mejora previstas en Centro Social de San Xoán (97.112,68), y en caminos en las parroquias de San Xoán de Ouces, San Xoán de Lubre, San Salvador de Bergondo, San Vicente de Moruxo, Santa Marta de Babío, Santa Mariña de Rois, San Fiz de Vixoi y Santa María de Guísamo. Además, en esta sesión también se someterá a aprobación el Plan Complementario 2024, valorado en total en 150.389,87 euros, y que se destinará, en cuanto la Diputación de A Coruña consigne fondos a este programa, a la ejecución de la red de saneamiento en el núcleo de Outeiro, también en Ouces.



Telefonía



Por su parte, el BNG propondrá que el Ayuntamiento de Bergondo licite el servicio de telefonía con una cláusula para que la ganadora tenga que instalar fibra óptica en las zonas que aún no disponen de ella porque “a fibra óptica converteuse nun servizo básico máis, para as persoas que teletraballan, estudantes, ou realizar trámites cotiás como relacionarse cos bancos ou pedir unha cita medica, sen embargo a súa extensión non vai ao mesmo ritmo”, expusieron los nacionalistas, que advierten de que, según los últimos datos oficiales, “un 31% da poboación bergondesa aínda carece deste importante servizo”, añadió el edil David Carro.



Además, los nacionalistas plantearán la necesidad de instar a la Diputación de A Coruña a continuar coa urbanización da DP-0806. “Esta estrada discorre por unha zona moi transitada, tanto por vehículos como por viandantes ou deportistas, pasando por diante de infraestruturas tan concorridas como A Senra ou o CPI Cruz do Sar, e a área deportiva que se esta rematando, así como unha zona que se foi poboando densamente nos últimos anos, polo que é importante mellorar a seguridade viaria na zona continuando coa urbanización da mesma dende a entrada do colexio, onde rematan as beirarrúas na actualidade, continuando estas ou realizando unha senda peonil”, indicou o voceiro do BNG.



“A área deportiva reduce aparcamentos neste entorno, moi necesarios pola súa afluencia diara, co cal con esta urbanización ganaríase espazo, minimizando así esta necesidade”, explicó Carro.