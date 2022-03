La unidad se resiste cuando no se tiene la misma opinión

Mal comienza esa nueva etapa de unidad que quieren iniciar en el PP después del abrupto final de la jefatura de Pablo Casado si a las primeras de cambio se enzarzan entre ellos. Claro que motivos tienen. Porque el de abrirle la puerta a Vox a un gobierno autonómico no es un paso que se dé todos los días. Especialmente, después de haber roto relaciones públicamente y jurado y perjurado que no se asociarían con los de Abascal bajo ningún concepto. Y, claro, ahora todo son excusas por parte de unos, desentendimiento por parte de otros y reproches en la intimidad por parte de bastantes. Y así es difícil presentar un frente unido. Si es que cuando no es por una cosa, es por otra...