Tradiciones que parecen venir ya con fecha de caducidad

Todavía son mayoría. Pero ya han sido más. Lo de ir tirando salvas de bombas en las fiestas populares parece que comienza a ir en declive. El debate está todavía enconado, no crean. No hay más que leer los odios en redes sociales cada vez que se menta a la bicha. Pero la corriente contra eso de ir generando estruendos cada diez minutos por sistema en todo el pueblo tiene cada vez menos adeptos. Las fiestas de San Fidel en Carril y el Albariño renuncian a lo de tirar cohetes. En Cambados solo se hará el espectáculo pirotécnico la última noche. Aunque para muchos las salvas son todavía sinónimo de fiesta y del “que se enteren los del al lado”, no hay más que entender cómo lo pasan las personas con autismo o los animales y mascotas.