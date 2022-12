Los salarios no cuadran para todos

Los españoles no recuperarán su capacidad de compra en 2023. Al menos, no por completo. Los principales organismos económicos dan por descontado que los salarios subirán por debajo de la inflación sufrida este año, que de media ya se sitúa próxima al 8,5%. Los sueldos, sin embargo, repuntarán cerca de un 4% el año que viene. Esto implica que, a diferencia de los pensionistas (que verán sus prestaciones revalorizarse un 8,5% el año que viene tras la subida del 2,5% efectuada este año), los trabajadores no recuperarán todo el poder adquisitivo perdido con la inflación este año, algo necesario para evitar efectos de segunda ronda de precios elevados.