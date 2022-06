Las otras guerras pasadas de moda

La situación internacional ahora no dista mucho de la que había en enero, solo que se le ha sumado el conflicto ucraniano. Ahora los que antes eran yihadistas malos, siguen siendo malos pero no tanto. Ya casi ni se habla de ellos ni de los refugiados sirios que siguen llegando a Beirut o a Europa. Tampoco se mencionan los enfrentamientos en África ni en Asia. Eso ya comienza a quedar muy lejos en la distancia y en el color de la piel de las víctimas, de las rusas, claro, porque los soldados al mando de Kiev parecen ser inmortales e indestructibles, no como los enviados por Moscú, que caen a miles.