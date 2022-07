Las olas de calor y de tiempo fresco

las noticias de verano siempre tienen que ver con las vacaciones, a falta de grandes sermones del presidente Sánchez. Efectivamente, ha habido una ola de calor por ahí adelante. Ahora bien, en la zona norte coruñesa, por así decirlo, calor ha hecho pero buen tiempo, de ese de ir a la playa, no ha habido. Las noches tropicales aquí sí son calurosas, pero como cualquier alza en las temperaturas a las cuales los galaicos no estamos afeitos. Eso de ver el cielo azul de la mañana a la noche no ha sido lo habitual durante casi toso el mes juliano. En agosto, habrá que ver cómo viene o esperar a noviembre.