Longa noite das Pepitas

Llegó el día. O la noche. A Noite das Pepitas. Una de las tradiciones más enraizadas en Ferrol que, no obstante, tiene, como todo, sus detractores. Pero siempre desde el respeto. Es cierto que ya no se estila aquello de rondar bajo los balcones de la Josefiña de turno en busca de sus favores. Tinder ha acabado con todo. Pero no menos verdad es que los lucenses se siguen vistiendo de romanos una vez al año y que en Betanzos siguen quemando a la bruja en lo más tórrido del verano. Pues nosotros, a darle a la bandurria. Alegría, que no nos harán la Pascua. Que ya viene hecha.