Vivir del cuento es posible, incluso dando lecciones de “moralidad”. Hay mucho progre de andar por casa, pero también los hay de ‘alta cuna’. De los que critican a los que no votan su misma opción, ya que los consideran seres inferiores. En este caso el personaje en cuestión es acérrimo enemigo de todo aquello que no tenga que ver con la izquierda, le da igual que sea extremista o haga barbaridades en los órganos de Gobierno en el que participen, tanto nacional, autonómico y local. Considera unos auténticos ‘taraos’ a los que votan opciones de derecha porque cree que van en contra de los intereses públicos. Lo malo es que ese odio tiene presencia en algunos medios nacionales y viven de eso, de irse de modernos y ridiculizar todo aquello que no huela a izquierda. Y el negocio está en ese comportamiento, critican la miseria. Pero es solo una pose, porque luego estos ‘izquierdistas modernos’ viven como auténticos señores ganando un auténtico pastón. Eso sí, elogian dictaduras como la de Venezuela, pero para allí no se van a vivir...