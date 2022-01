La explicación que nunca nos darán

Está claro que Tezanos no dejará nunca de sorprendernos. Y en esta ocasión ni tan siquiera es por que el sondeo del CIS es el único que se atreve a pronosticar una victoria del PSOE en las elecciones de Castilla y León cuando el resto de sondeos hechos públicos hasta el momento hablan de que el Partido Popular anda muy cerca de la mayoría absoluta. No fue por eso. En esta ocasión el escándalo está en la indiscreción de Pablo Iglesias, que adelantó los resultados de la encuesta antes de que el organismo los hiciera públicos. Es más, el exlíder de Podemos hasta bromea en sus redes sobre la cocina a la que Tezanos somete los datos y que, al final, siempre acaban cayendo del mismo lado. Iglesias se dio cuenta de su metedura de pata y borró ese mensaje rápidamente. Sin embargo, en esto de las redes ya se sabe que siempre hay alguien dispuesto a guardar un pantallazo y, al final, han quedado en evidencia tanto él, que no se sabe a cuenta de qué recibe esa información privilegiada, como el propio CIS, un organismo que pagamos todos y que filtra su información a los afines. Pero no pasa nada. Nadie dará explicaciones y, por supuesto, nadie dimitirá.