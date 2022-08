Drones y aviones contra los incendios

La Consellería de Medio Rural y el Ejército ponen en marcha, un año más, su plan de lucha contra los incendios bajo el nombre de “Centinela gallego”, que incluye la novedad de la vigilancia aérea a través de drones y aviones no tripulados que tienen la capacidad de grabar caras a más de un kilómetro de altitud y coches a veinte. No es que llegue tarde, porque por estadística julio no había sido hasta ahora un mes prolífico en incendios, pero habrá que tenerlo en cuenta para un futuro. Lo relevante es que sea disuasorio para los pirómanos, a los que habría que castigar con su patrimonio el gasto que ocasionan.