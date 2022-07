Deuda, ni mucha ni poca, la asumible

El Concello ferrolano debe unos seis millones de euros. Un dato preocupante, porque es algo que se tiene pero no se tiene ni se dispone. Pero comparado con el ourensano de O Blancos, el más endeudado, que debe casi cuatro millones de euros, lo que se traduce en 5.348,99 euros por vecino, el naval solo llega a los 92,29 euros por ciudadano. Piensen los residentes si de un día para otro aparece a la puerta un cobrador reclamando la deuda y a ver de dónde se puede rascar algo para pagarla. Como consuelo, los coruñeses tienen que hacer frente a 223,20 euros per cápita, que ya no es tan fácil de apoquinar.