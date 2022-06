Los socialistas de Arteixo envían al pleno una declaración contra el parque eólico de Santa Leocadia

Los socialistas de Arteixo han enviado una propuesta de declaración institucional a los portavoces de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento. El documento es una petición a la Xunta para que deniegue la propuesta de autorización del parque eólico de Carboeiro y la declaración de utilidad pública del proyecto sectorial, que es necesaria para la expropiación de los terrenos de los vecinos de Santa Leocadia y Monteagudo.



.En esa declaración también incluyen la petición de que el Ayuntamiento se comprometa a llevar a cabo cuando iniciativa administrativa o judicial sea necesaria para ponerle freno a este parque. Por otro lado, la portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Boedo, interroga al alcalde, Carlos Calvelo, sobre una noticia que surgió esta semana tras el último Consello de la Xunta, en la que el presidente Alfonso Rueda anunciaba la utilización de la reciente Lei de Áreas Empresariais de la Administración autonómica para declarar la excepcionalidad y, por tanto la tramitación prioritaria, de los parques eólicos de la empresa Greenalia.



“Cómpre lembrar que a exconselleira do PP e compañeira no goberno do señor Rueda, Beatriz Mato, forma parte do consello de administración de Greenalia e que esa tramitación permite a súa execución fóra das áreas do Plan Sectorial eólico de Galicia” señala Boedo, que causa a Calvelo de tratar de confundir al público mencionando un decreto del Gobierno central que no era pertinente.