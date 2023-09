El PSdeG exige medidas para reanudar la producción de Ferroglobe en Arteixo

El portavoz de Industria del Grupo Socialista en el Parlamento gallego, Martín Seco, ha exigido a la Xunta medidas para facilitar a la fábrica de Ferroglobe en Arteixo (A Coruña) el acceso a acuerdos de energía renovable a precios competitivos de cara a reanudar la producción.



Lo ha hecho a través de una pregunta oral en la Comisión de Industria en las que Seco aludió también, al hilo de unas declaraciones del máximo accionista de la fábrica, sobre la falta de acuerdo de suministro de energía -PPA- necesario, ha recalcado, para arrancar la fábrica.



"La Xunta no tiene todas las herramientas, todas las administraciones deben colaborar", ha replicado el secretario xeral de Industria, Nicolás Vázquez, quien ha reprochado al Gobierno central que no se aprobase aún "un marco eléctrico competitivo". "No modificó el estatuto de consumidores de electrointesivas que tanto demanda el sector", ha apostillado.



Además, ha argumentado que el Gobierno gallego está adoptando las "medidas necesarias para que el aprovechamiento de los recursos naturales tenga repercusión en la industria gallega". En esta línea, ha dicho que se está negociando los contratos de las PPA con las promotoras de energía renovable "para garantizar energía a la industria gallega" y se ha mostrado convencido de que Ferroglobe se beneficiará de ello. "Seguro que más pronto que tarde", ha apostillado.



Por otra parte, ha defendido los cambios legislativos promovidos por el Ejecutivo gallego y ha vinculado el "atasco" en la tramitación de parques eólicos a "la normativa del Gobierno estatal". "Quitando la carrera de iniciativas legislativas se ha incumplido todo", ha sentenciado Martín Seco sobre las previsiones del programa 'Industria 4.0'.



"Falta planificación", ha apostillado también para argumentar que el plan sectorial eólico "data de principios de 2000 y no está actualizado". Además, ha incidido en la necesidad de "iniciativas" para que la fábrica de Ferroglobe en Arteixo "acceda a energía renovable a precios competitivos".