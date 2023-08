Arteixo pide la gestión de los servicios de Bomberos

"Solicitar á Deputación de A Coruña e á Xunta de Galicia, abrir unha mesa de negociación para que o concello de Arteixo poida asumir a prestación directa de prevención e extinción de incendios conforme ao artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, sempre e cando se manteñan as condicións de financiamento actuais". Es la petición llevada al pleno de Arteixo a través de una moción presentada este jueves en el pleno local, y que saldrá adelante gracias a la mayoría de votos asegurada por el equipo de Gobierno que dirige Carlos Calvelo.

Según señalan desde el Gobierno arteixán, la petición de hacerse con el servicio de Bomberos viene fundamentada por la "precariedad que vive "actualmente el servicio de bomberos comarcal y la "actitud de deslealtad institucional que ha mantenido hasta ahora el presidente de la Diputación de A Coruña respecto a la construcción del nuevo parque comarcal de bomberos en Arteixo".

En la moción el Gobierno de Arteixo señala que "o parque comarcal de bombeiros de Arteixo, dá servizo aos concellos de Arteixo, Cambre, Carral, Culleredo e Oleiros. Este parque ten que cubrir unha poboación de 140.000 persoas e doce polígonos industriais, moitos días soamente, con tres bombeiros por quenda".

Esta situación de "precariedad" ha motivado la petición de Calvelo de municipalizar el servico de bomberos. "Aínda que somos conscientes de todas as implicacións políticas e económicas de esta petición, o concello tamén e coñecedor da necesidade da prestación dun servizo esencial que garanta a seguridade dos seus veciños. Conscientes de todas as trabas e impedimentos que van poñer, sobre todo, no referente á financiación deste servizo; pero esta administración non pode permanecer inmóbil diante de esta situación de precariedade do servizo actual".