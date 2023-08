Arteixo lleva al pleno un plan con 60 medidas para “mitigar” el cambio climático

El Gobierno arteixano aprobará hoy en el pleno un plan de mitigación y adaptación al cambio climático, un documento que recoge un análisis general de la situación en el municipio y su entorno y detecta los puntos que se podrían ver afectados como consecuencia del calentamiento global. La medida se enmarca dentro de las propuestas del Ejecutivo de Carlos Calvelo en materia de medio ambiente para este mandato.



El texto incluye una relación de aproximadamente 60 actuaciones en varios ámbitos para “reducir os efectos adversos sobre a poboación e as contornas naturais”. Concretamente, son ideas en materia de ciclos del agua, prevención de incendios forestales e inundaciones, preservación de la biodiversidad, movilidad sostenible, ahorro energético, borde litoral y Puerto Exterior.

Reserva da Biosfera

La propuesta llega de la mano de la Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas y se trata de una estrategia global con prácticas ambientales para compensar la huella de carbono. Entre las acciones que se incluirán se encuentran la restauración de zonas degradadas, el apantallamiento vegetal de sendas y rutas, la eliminación de especies invasoras y fomento de las autóctonas, o el impulso de bosques comestibles para el ganado. Habrá 17 proyectos, uno por cada municipio de los que conforman la Reserva da Biosfera.



El presidente de Mariñas Coruñesas, José Antonio Santiso, señala que la intención es cambiar la elección de una plantación de árboles como prototipo de intervención ambiental en la sociedad. “Queremos levar a cabo accións de maior calado, cunha repercusión medible e con impacto no territorio, non ficando no mero simbolismo”, expresa.