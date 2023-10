Arteixo homenajeará a Murguía en la XXII edición de su Feira Histórica

Arteixo dedicará al “patriarca da cultura galega”, el escritor Manuel Murguía –nacido en Oseiro– la XXII edición de su Feira Histórica, un evento que tendrá lugar los días 20, 21 y 22 en el entorno del paseo fluvial y otras localizaciones. La cita rinde homenaje al autor en el centenario de su fallecimiento y hará un recorrido por su vida y obra dentro de una amplia programación con música, teatro, exposiciones, mercado, cena histórica y comida campestre.



El municipio viajará al pasado durante un fin de semana y entre las propuestas de la fiesta se encuentran los juegos populares, fotógrafo antiguo, demostraciones de música tradicional con colectivos como Xiradela o Xacarandaina, talleres de artesanía, conciertos, yincana infantil y picnic popular, entre otros.



El líder de Os Diplomáticos de Monte Alto, Xurxo Souto, emulará a Manuel María Puga y Parga, Picadillo, exalcalde de A Coruña y reconocido gastrónomo, con sus ‘Contos de taberna’, mientras que Xurxo Fernandes representará su espectáculo de fusión ‘Levaino!’ y los autores locales Henrique Rabuñal, Miguel Sande y Xabier Maceiras recrearán A Cova Céltica, el que fuera el Café Gijón de los intelectuales gallegos.



“A Feira Histórica é unha das citas máis esperadas en Arteixo e este ano estará relacionada con outro proxecto importante, o Certame de Narracións Manuel Murguía, que este ano adianta a súa convocatoria para coincidir con esta homenaxe ao autor”, explicó el alcalde, Carlos Calvelo.



Líder del regionalismo

Rabuñal recuerda en el texto que acompaña al programa de mano que “tanto Murguía como Rosalía foron pezas decisivas no Rexurdimento literario ao que ela entregou as obras ‘Cantares gallegos’ e ‘Follas novas’. Murguía, de quen celebramos o centenario do seu pasamento, foi o líder do rexionalismo e deixounos obras de moito valor como historiador, xornalista, erudito e creador”.



También se desplazará a Arteixo el Mercado de la Cosecha –en el entorno de la iglesia de Santiago– y se ofrece un servicio de alquiler de trajes de época en colaboración con los comercios locales. Respecto a la Cena 1900, que será el 21, las entradas (25 euros) pueden comprarse del 16 al 21 en la taquilla del centro cívico en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, o el propio sábado de 21.30 a 22.30 en el Pazo dos Deportes.