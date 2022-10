El agua y el viento conceden una tregua para volver atrás y despedir la Feira Histórica de Arteixo 1900

La Feira Histórica 1900, con una veintena de ediciones a sus espaldas, volvió a Arteixo. Con más entusiasmo que nunca y la misma vistosidad de siempre, con los niños y las escuelas como elementos centrales y sin atender demasiado a la meteorología, que el sábado no acompañó pero se ausentó para la clausura, animada con mucha música, ‘xogos tradicionais’ y ‘xincana infantil’, un espectáculo circense y, a modo de cierre, la actuación de la Banda Municipal Santiago de Arteixo.

La cita, uno de los eventos de divulgación histórica más consolidados y reconocidos en la comarca, cuenta cada año con el incalculable valor añadido de la implicación de sus ciudadanos, manifiesta en las representaciones colectivas y en las vestimentas individuales con las que cientos de vecinos se echan a la calle para evocar aquel 1900. Otro Arteixo.

"A chuvia nunca foi unha excusa para deixar de xogar nin de ir á escola", comentaron desde la organización, con la que no pudieron ni el agua ni el viento –casi continuos el sábado– combatidos ambos con mucha imaginación y, sobre todo, ilusión, ostensibles en cada rincón, desde el paseo a la plaza pasando por el mercado, el anfiteatro y la cúpula del Parque Central de Arteixo.

Además, en esta edición, el evento se completó con el Mercado de la Cosecha de Hijos de Rivera. Esta iniciativa de impacto social de la corporación coruñesa, orientada a la transformación sostenible del rural, desplegó un espacio divulgativo en el marco de la Feira Histórica Arteixo 1900.

Una colaboración a la que se sumó el Escenario Estrella Galicia en la plaza del Balneario. Por este espacio pasaron desde del viernes artistas internacionales como Stompy Seven Jass Band, Clarence Bekker Band, Carla Green and the Demons, Macheta Supah Band o DJ Panko.

Micología en Cambre

La exposición de setas, el evento más esperado de la Semana Micolóxica de Cambre, que organiza el municipio y la Asociación Andoa, contó con cientos de visitantes, incluido el alcalde del municipio, Óscar García Patiño.

Durante su recorrido, recordó la importancia que tiene este evento cultural no sólo para su ayuntamiento "senón para toda a bisbarra, tras tantos años de éxitos e de participación", pues esta es la trigésima edición de la muestra que prepara Andoa.

"O gran mérito do éxito da Semana Micolóxica de Cambre é voso e nós seguiremos colaborando no que precisedes para manter este importante evento", añadió Patiño.

En esta ocasión se exhibieron, en horario de mañana y tarde, hasta las 18.00 horas, unas trescientas especies de setas clasificadas y etiquetadas por expertos de la entidad, pero también se ofrecieron actividades complementarias relacionadas con la micología, con mesas interactivas, modelos identificación de setas, cinco sentidos, microscopía y carteles explicativos, incluidas otras dos muestras: Cogomelos de Cerámica y Debuxos Micolóxicos realizados en las últimas semanas por escolares de todo el municipio, y un concierto de música tradicional a cargo de Sementeira. 