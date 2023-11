El Gobierno arteixano ha concedido en lo que va año más de 60 licencias para obra nueva y rehabilitación de edificios, una actividad que incluye también actuaciones llevadas a cabo en empresas –ampliaciones de naves, nuevos recintos, etcétera–. En concreto, alegan que sobre 40 permisos se han otorgado a viviendas: 28 para construir casas unifamiliares, dos para nuevos edificios y el resto para restaurar inmuebles en ruinas.



Fuentes municipales añaden que la veintena sobrante está relacionada con acciones en el tejido industrial del ayuntamiento: instalación de dos naves en el Puerto Exterior, creación de otra en el polígono de Morás y ampliación de instalaciones en Sabón, como las de Regueira e Inditex.



Respecto a la situación inmobiliaria en la localidad, con escasez de pisos en alquiler, el Ayuntamiento de Arteixo señala que la última ley de vivienda “perjudica el alquiler, tiene muchas prohibiciones y la gente no confía en que se le respalde legalmente si el inquilino no paga”. “Además, el marco económico actual es muy complicado para construir y en Arteixo ya no existen los pequeños y medianos promotores que había antes, el 90% del mercado son grandes empresas”, señala el Gobierno de Carlos Calvelo.

Actividad

Por otra parte, el Ayuntamiento dio este año licencia de actividad a tres escuelas de surf, tres locales con máquinas vending y una granja de vermicultura.



Concretamente, las escuelas se ubicarán una en Barrañán, otra entre Sabón y Repibelo y otra en el paseo a la altura de Sabón, mientras que los vending estarán en zonas urbanas y la nave para compost de gusanos y lombrices en Lañas.