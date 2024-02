Arteixo aprobará un proyecto de rehabilitación urbana en O Petón, Meicende

El Gobierno local de Arteixo aprobará hoy, jueves, en el pleno ordinario de febrero una petición para que el barrio de O Petón, en Meicende, sea declarado como área de rehabilitación integral (ARI), una solicitud que ha de hacerse al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y que permitirá a los vecinos solicitar ayudas a la Xunta para reformar sus viviendas o realizar mejoras de eficiencia energética. Este lugar, explican desde el Gobierno local, es una de las zonas “deprimidas” del municipio en cuanto a urbanismo y dotaciones, por su proximidad con naves industriales.



Con este plan podrá adecentarse un entorno que vive un estado de abandono. “Os traballos enmárcanse nun contexto non só de degradación ou deterioro material do parque de vivendas e urbanización do espazo público exterior, senón que vai acompañado dunha realidade social e económica que amosa situacións de vulnerabilidade en certos colectivos ou sectores da poboación”, aseguran.



La mezcla de un ambiente industrial con una planificación urbanística deficiente y la presencia de espacios rurales hace que el barrio necesite nuevas dotaciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Además, el proyecto del Ayuntamiento subraya los problemas de contaminación acústica que generan infraestructuras cercanas como el embalse, la refinería, la carretera AC-552 o la autopista AG-55.



Problemas de convivencia

Los vecinos llevan mucho tiempo denunciando los problemas de convivencia que generan los supuestos puntos de venta de droga en el barrio. O Petón, que componen calles como Touriñana o María Zambrano, se encuentra rodeado de naves industriales y viviendas donde se comercia con estupefacientes, según confirman los residentes. Cerca de allí, en La Artística o en As Eiras, también se ha puesto el foco en el menudeo.



Precisamente, los vecinos y comerciantes de Meicende mantuvieron hace poco una reunión con el alcalde, Carlos Calvelo, en la que se acordó solicitar un encuentro con la subdelegada del Gobierno, María Rivas, el cual tuvo lugar esta semana. El Ayuntamiento ya solicitó una mayor presencia de la Guardia Civil en la calle y aseguró que la Policía Local “está intensificando los controles de seguridad” en estas localidades.

"Meicende está a vivir un dos seus peores momentos"

El grupo municipal del PSOE en Arteixo también llevará a pleno una moción sobre O Petón y As Eiras, pidiendo al alcalde que “tome medidas urxentes” contra el aumento de la delincuencia en la zona.

“Meicende está a vivir “un dos seus peores momentos polo incremento da delincuencia, polo que ademais do aumento da presencia policial son necesarias actuacións urbanísticas e de mellora do mobiliario urbano e a iluminación”, señala la portavoz, Ana Cedeira, que añade que las administraciones “deben loitar contra o incremento dos puntos de venta de estupefacientes que afectan á seguridade e convivencia da veciñanza”. Los socialistas denuncian que los residentes de estos barrios “están fartos”.



Subvenciones

Por otra parte, el pleno también servirá para sacar adelante la convocatoria de subvenciones para actividades deportivas en 2024, que ascenderán a 367.000 euros. Una vez aprobadas se abrirá un plazo de presentación de documentación, previsiblemente en abril.



El objetivo de estas ayudas será colaborar con proyectos que promuevan el deporte entre la población o deportistas individuales que compitan en diferentes disciplinas.