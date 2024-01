Arteixo reclamará a la Xunta la cesión de la parcela okupada en Meicende

La corporación municipal de Arteixo acordó por unanimidad en el pleno ordinario de enero que el Ayuntamiento reclame a la Xunta la cesión de la parcela de Meicende donde se ubica una nave okupada, propiedad de la Consellería de Medio Rural. La medida surge de una moción presentada por el grupo local del PSdeG-PSOE, que instaba a solicitar este terreno “para darlle utilidade municipal”.



Los socialistas denuncian que en el inmueble, situado en el polígono de La Artística, acoge actividades delictivas como venta de estupefacientes y señalan el malestar de los vecinos con esta situación. “Os habitantes dos barrios das Eiras e O Petón están fartos e denuncian día tras día o que están a vivir as súas familias”, denunció la portavoz, Ana Cedeira, en la sesión plenaria, y recordó que hace meses el Gobierno gallego aseguró que la ocupación ya había sido denunciada, abriendo la puerta –en palabras del director xeral de Defensa do Monte– a una “posible cesión” a Arteixo o A Coruña “se fose solicitada”.



Las formaciones de Alternativa dos Veciños y BNG mostraron su voto favorable a la moción –“Pastoriza e Meicende teñen déficit de edificios públicos”, dijo el portavoz nacionalista Xurxo Couto– y el PP pidió una concesión para sumarse a la propuesta. “Añadiría al texto la palabra ‘gratuita’. Que sea una cesión gratuita. Y hay que tener muy claro para qué serviría el edificio, no pedirlo y luego no saber qué hacer con él”, manifestó el alcalde, Carlos Calvelo, que también subrayó que “el Ayuntamiento no va a comprar cada inmueble que esté okupado”.

Juicio el 21 de marzo

Desde la delegación de la Xunta en A Coruña recuerdan que la situación de la nave de La Artística “está judicializada desde el primer momento” e informan de que la vista tendrá lugar el próximo 21 de marzo. “Tiene que actuar el juez y emitir una sentencia para que entren las fuerzas y cuerpos de seguridad. No podemos hacer más”, señalaba el Gobierno autonómico en septiembre, cuando se hizo público el asunto, aunque manifestaban que habían denunciado la ocupación ilegal del recinto antes de que fuese noticia.



Además, el PSOE también pidió mejoras en O Cancelo y el parque de República Dominicana, la creación de una nueva residencia de mayores en la zona norte y el cambio de sistema de abono de las becas de comedores escolares, entre otras medidas.



El pleno también trató mociones sobre la llegada de los pellets a las costas gallegas y locales y la necesidad de mejorar la financiación del servicio de Axuda no Fogar. En este caso, desde el BNG solicitaron que la Xunta traspase los fondos correspondientes al coste real de esta prestación e instaron al Ayuntamiento a estudiar su municipalización. Alternativa dos Veciños abordó la eliminación de las líneas de alta tensión de la urbanización Sol y Mar de Oseiro, que es competencia de Red Eléctrica, dijo el alcalde.



El pleno de Arteixo también dio luz verde a un proyecto presentado por el Gobierno local para construir aceras en un punto peligroso de la DP-0511 en Loureda, a la altura de Ervedíns. La zona necesita itinerarios peatonales que mejoren la seguridad de los usuarios y residentes y la actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 466.000 euros. El proyecto está redactado y será enviado a la Diputación, informó Carlos Calvelo, que pide que la obra sea incluida en el Plan de Sendas 2024.

La actuación se planificó tras detectar en ese enclave “problemas de accesibilidad y movilidad a causa de la existencia de barreras arquitectónicas, además de no existir un itinerario seguro y homogéneo que permita acceder al núcleo rural”.