Alternativa dos Veciños acusa al concejal de Urbanismo de insultar a los arteixanos

Alternativa dos Veciños de Arteixo solicita la dimisión del concejal de Urbanismo, Alberto Castro, por supuestamente “reincidir nas faltas de respecto e insultos proferidos contra veciños e veciñas de Arteixo”.





Desde AV aseguraron que en una reunión en Lañas el edil “volveu deixar patente que non reúne as condicións mínimas esixibles para ocupar un cargo público e representar á cidadanía”, pues, en su opinión, “é inadmisible que un membro do Goberno de Arteixo se dedique a insultar aos veciños”.

Según Noelia Martínez, de Alternativa dos Veciños, “non é a primeira nin a segunda que Castro mostra en público este tipo de actitudes” por lo que la organización independiente incide que en que si él no dimite debería ser el alcalde quien lo cese.