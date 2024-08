El alcalde de Arteixo reclama en la calle que la Diputación finalice un tramo de aceras en Barrañán

No es la primera vez que se deja ver en una protesta aunque no es habitual que un cargo político participe en una manifestación si no es por un motivo, precisamente, político. Sin embargo, ayer el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, salió a la calle, en compañía de medio centenar de personas, para reclamarle a la Diputación que finalice un tramo de aceras en la parroquia de Barrañán.



La protesta, la cuarta en demanda de la finalización de los trabajos, la convocó la asociación Pedra da Salsa y su presidenta, Carmen Eiroa, volvió a reclamar que se reanuden los trabajos que afectarían a un espacio aproximado de 1,3 kilómetros de longitud en la vía provincial DP-0506.



“A Diputación dinos que hai máis concellos que Arteixo. E ao haber máis concellos daquela debe considerar que esta obra non e prioritaria”, dice la responsable de la entidad, mientras uno de sus compañeros asegura que se trata de una vía con mucho tráfico proveniente del polígono empresarial de Sabón, huyendo de los semáforos, y que circula a gran velocidad en una zona con bastante densidad de población.



Los participantes en la protesta recorrieron varios centenares de metros cortando el tráfico y portando pancartas en las que se podían leer lemas como ‘Beirarrúas xa’, que luego dejaron colocadas en lugares estratégicos y perfectamente visibles para quién por allí pase.



El grupo estuvo en todo momento controlado por efectivos de la Guardia Civil de Tráfico que establecieron un dispositivo de seguridad que se mantuvo desde las doce de la mañana, instante en el que se inició la protesta en la parada de autobús de A Seara, hasta que la comitiva dio por terminado el itinerario.

El alcalde aprovechó su presencia en la manifestación para reiterar que, a cambio de una inversión por parte de la Diputación de 900.000 euros en la finalización del tramo de aceras en la DP-0506, el Gobierno local está dispuesto a destinar un montante igual en dos vías provinciales como son las de Uxes y el Alto de Arteixo.



“Contamos con el proyecto, nos encargaríamos de abonar las expropiaciones y tan solo pedimos que el Gobierno provincial invierta 900.000 euros en Barrañán. Nosotros a cambio arreglaríamos otras dos de titularidad de la Diputación. Pero no vamos a costear nosotros siempre sus carreteras. Desde 2015 tan solo ha invertido medio millones de euros en Arteixo”, dijo.