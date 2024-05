Los trabajadores de Jardincelas dejarán de limpiar el lunes los edificios municipales y vías de Culleredo

Los trabajadores de la empresa Jardincelas dejarán de limpiar tanto los edificios municipales como las vías públicas de Culleredo a partir de este lunes, día 27. Según indican desde la plataforma sindical UGT, la concesionaria del servicio de mantenimiento de higiene en el ayuntamiento cullerdense comunicó el jueves, 23, que iba a aplicar un ERTE (Expediente de regulación temporal de empleo) que afectaría al 100% de la jornada por lo que no se llevarían a cabo más tareas de limpieza.



Ante esta situación, los representantes de los trabajadores solicitan, por su parte, al Gobierno local que declare la emergencia sanitaria y se contrate a una empresa puente mientras no se adjudiquen unos nuevos contratos.



“UGT también solicitará que se subrogue a todos los trabajadores afectados por el ERTE en las mismas condiciones laborales en las que se encuentran contratados por Jardincelas y continuaremos trabajando para que las plantillas de limpieza viaria y limpieza edificios y jardinería cobren todos los salarios que se les adeudan hasta la fecha”, apuntan desde el sindicato.



Reacción municipal



El Ejecutivo de Culleredo, tras la notificación de Jardincelas de llevar a cabo el mencionado ERTE, ha decidido preparar de manera urgente un contrato de emergencia para ambos servicios. Así, según fuentes municipales, los departamentos técnicos trabajan con la mayor celeridad posible.



“El objetivo es minimizar los efectos sobre la ciudadanía y que los servicios no sean paralizados en tanto no se inicien las nuevas contrataciones ordinarias, cuya adjudicación es la máxima prioridad para el Ayuntamiento”, apuntan desde el Gobierno local, que preside José Ramón Rioboo, que aclara que el ERTE afecta a 21 limpiadores de edificios y a 14 de vías públicas.



Las mismas fuentes añaden que, en el caso de la limpieza de inmuebles, la licitación se encuentra abierta y la recepción de ofertas se cerrará el día 6 de junio. Afectará a las dependencias municipales y colegios públicos por una cuantía de un millón de euros al año, durante dos.



Respecto a la limpieza viaria, el Ayuntamiento ya dispone de los pliegos de prescripciones técnicas y ultima los administrativos para llevarlos a pleno.



Rioboo señala que el Ayuntamiento avanza con la mayor agilidad posible de acuerdo con el compromiso adquirido con los trabajadores que son, según él, los que están sufriendo los incumplimientos de la empresa, al tiempo que asegura que se pretende garantizar una prestación de calidad a los vecinos.

Cambre

El Ayuntamiento de Cambre anuncia que desde ayer la empresa Tragsa realiza labores de limpieza en el centro de salud y en los colegios. La alcaldesa, María Pan, confía en que el personal de la empresa pueda estar trabajando a pleno rendimiento desde la próxima semana a expensas de cubrir las bajas de los trabajadores que fueron subrogados.



“Os problemas de limpeza nos colexios, no centro de saúde e nas instalacións municipais quedarán resoltos dunha vez por todas no momento que conclúa este proceso”, apunta la regidora, quien contacto con las comunidades educativas de cada centro escolar para comunicarle el inicio de los trabajos.

Según fuentes municipales, Tragsa se encargará de la limpieza de manera transitoria hasta que el servicio no esté regularizado. Esto es, hasta que no se licite y adjudique el contrato de limpieza en las instalaciones municipales de forma definitiva.



“Estimamos que a duración do contrato de emerxencia sexa duns seis meses xa que, en paralelo a toda esta tramitación, o persoal de Servizos continuou traballando na elaboración dos pregos”, añade la mandataria local.