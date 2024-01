Dos nuevas compañías del polígono de Teixeiro crearán 200 empleos

El polígono empresarial de Curtis-Teixeiro continúa en plena expansión. Así, según fuentes municipales, la inminente instalación de dos nuevas compañías supondrá la creación de al menos doscientos empleos: cien directos y otro centenar indirectos. La empresa In proteins for all, a la que la Xunta, con una inversión de 17 millones de euros, acaba de otorgarle la declaración de iniciativa empresarial prioritaria, proyecta construir una planta biotecnológica para la extracción y transformación de proteína vegetal. Esta compañía, creada en 2022, prevé dar trabajo a 25 personas de forma directa.



Por su parte, Greenalia, en alianza con la alemana P2X-Europe, solicitó la tramitación, con carácter urgente, de una planta que generará 50 empleos directos en su primera fase, aunque durante la construcción se alcanzarán picos de hasta 350. Se trata de la construcción de una factoría para la fabricación de ‘e-fuel’ (fuel verde) para el sector de la aviación y ceras sintéticas para la industria química y farmacéutica.



Así, según el Gobierno local, que preside Javier Caínzos, se generarán al menos 75 puestos de trabajo directamente, además de otro centenar indirectos.



Planta de biodiésel



Por otra parte, cabe indicar que la Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente, también concedió, recientemente, autorización medioambiental integrada a Biovigo Energy para una planta de producción de biodiésel. Y lo hizo tras someterse a información pública el estudio de impacto ambiental y conforme al Real decreto de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación y de la Ley de Evaluación Ambiental, y tras el estudio de impacto ambiental.



Entre otras cuestiones, el estudio de la Xunta constató, en ese momento, que “el nivel de riesgo intrínseco del sector o área de incendio de la instalación se ha valorado con grado siete, es decir, alto”, de ahí que planteó medidas correctoras para reducir la posibilidad de que se pueda producir la mencionada situación. También que la instalación no afecta ni directa ni indirectamente a cursos fluviales ni a humedales de interés ni a zonas hidrológicas protegidas.



“No existe afección sobre la vegetación, ni sobre hábitats naturales protegidos y tampoco sobre la fauna”, según subraya la Consellería de Medio Ambiente.