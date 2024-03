Miño inicia su curso de socorrismo con doce alumnos

El viernes 22 de marzo comenzó el curso de socorrismo en instalaciones y espacios naturales que el Concello y la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia devolvieron a Miño tras 17 años.



El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, asistió a la inauguración de esta formación, en la que las doce personas que conforman el alumnado estudiarán las nociones de salvamento durante los meses de marzo y abril los viernes, sábados y domingos, así como durante los días laborables de esta Semana Santa.



Faraldo animó a todas las personas inscritas y subrayó que “este tipo de formacións son fundamentais para concellos coma o noso, no que as praias son un dos principais atractivos turísticos. Por iso, manter a seguridade neles, con profesionais debidamente preparados e preparadas, é básico para consolidarnos como un referente no sector".