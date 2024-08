Los mariscadores replican al alcalde de Oleiros que están siendo obligados “a cortar o tráfico”

“Estamos de acordo co alcalde de Oleiros de que habería que acabar coas manifestacións porque a Cofradía de Pesca desde sempre dixo que non quería estar aquí na Pasaxe. Non queremos facer dano a ninguén pero vémonos na obriga de cortar o tráfico porque as administracións seguen inactivas a hora de solventar este problema”, replicó ayer el representante de los mariscadores de la ría de O Burgo, Manuel Baldomir, a las quejas de Ángel García Seoane por la reiteración de sus protestas.



Precisamente ayer tuvo lugar otra que se inició a las 12.10 horas en las inmediaciones del viaducto del margen coruñés. Durante alrededor de una media, hora algo más de cincuenta profesionales ocuparon uno de los carriles de la infraestructura viaria exhibiendo una pancarta en la que se podía leer ‘Por unha obra ben rematada. Por una ría productiva’. Los manifestantes volvieron a quejarse de que no han recibido las ayudas correspondientes a los cuatro meses que transcurren de enero a abril.



“As axudas de enero a abril ainda non chegaron as nosas contas bancarias. Parece que están a buscar unha asfixia económica para que os mariscadores deixen a faena e se non hai mariscadores acabouse o problema”, dijo Baldomir, que recordó que el próximo día lunes, 19, se ha convocado por parte de la Cofradía una nueva mesa de negociación a la que tiene la esperanza de que acudan tanto representantes de la Consellería do Mar como del Gobierno central, administraciones ambas a las que, se supone, corresponde solucionar la problemática de los pescadores.



Responsabilidad del Gobierno



Cabe recordar que García Seoane reclamó el pasado lunes al Gobierno que desautorizase cualquier nueva manifestación que tuviese por escenario la infraestructura viaria que enlaza los ayuntamientos de Oleiros y A Coruña.



“Xa basta, xa está ben. Por tanto a Delegación do Goberno ten que deixar de firmar autorizacións alegremente e buscarlle unha solución ao problema. Os mariscadores son setenta pero os condutores que cruzan a diario pola ponte da Pasaxe son milleiros”, se lamentaba, al tiempo que afirmaba que los derechos de los ciudadanos deben limitarse cuando se está perjudicando a terceros. En este caso a los automovilistas que por motivos laborales o económicos se desplazan por la zona.