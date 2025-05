Formoso cifra en 18.000 los empleos creados con la inversión en obra pública de la Diputación de A Coruña desde 2015

La Diputación de A Coruña, en una apuesta decidida por impulsar el sector de la construcción, ha invertido más de 1.000 millones de euros en obra pública durante el último decenio, lo que ha permitido crear y mantener más de 18.000 empleos directos en la provincia, según los datos aportados por el presidente, Valentín González Formoso, en su intervención en el Foro Apecco 2025.



En el acto, celebrado en el Espazo Avenida Abanca, se puso en valor la importancia de las inversiones públicos en la dinamización económica y laboral del sector, que representa alrededor del 7% del PIB de Galicia. Además, mantiene 82.000 empleos, el 46% en la provincia de A Coruña. El mandatario destacó que la creación del Plan Único (POS+) resultó esencial en este ámbito, puesto que “supuxo multiplicar por catro o investimento da institución provincial nos concellos”, continuó Formoso.



“Cando chegamos ao Goberno en 2015, o Plan de Obras e Servizos era de 25 millóns de euros, e agora supón en torno a 100 millóns de euros anuais, o que permite aos concellos acometer as obras que necesitan e ofrecer mellores servizos á cidadanía”, aseguró el presidente, quien definió el Plan Único como “un modelo de éxito” y “un exemplo de colaboración institucional e de confianza nos concellos, que son os que mellor coñecen as necesidades da súa veciñanza”, sostuvo.



Según el dirigente provincial, el Plan Único se consolidó en estos años como “o maior plan de obras das catro deputacións galegas e un dos máis relevantes do Estado”. Así, detalló que desde que se activó, “o POS+ permitiu a execución de 4.592 obras nos 93 concellos da provincia, cun investimento acumulado total de máis de 800 millóns de euros” que, aunque financiadas por la entidad, “son obras que licitan e adxudican os concellos, o que explica que as administracións locais sexan a segunda maior contratista de obras en Galicia, por detrás do Estado, e a única que crece en termos interanuais”, matizó González Formoso.

Carreteras

A estas actuaciones se suman las inversiones del área de Vías e Obras, que “nestes 10 anos destinou 230 millóns de euros á obras de mellora da rede provincial de estradas, con máis de 650 obras executadas e actuacións en 500 quilómetros”, lo que supone “case a cuarta parte da rede viaria provincial”, añadió el presidente.



Además, se construyeron 62 kilómetros de sendas peatonales, especialmente en zonas rurales, contribuyendo a la mejora de la seguridad viaria y de la movilidad sostenible. “A obra pública non só mellora as infraestruturas dos concellos, senón que é un motor fundamental para o emprego e a economía local” y “cada millón de euros investido en construción xera arredor de 18 postos de traballo directos, polo que as administracións temos a responsabilidade de manter e reforzar o investimento público como instrumento de reactivación económica”, enfatizó Valentín González Formoso.



De acuerdo con los números aportados por el dirigente socialista, solo en 2024, la Diputación de A Coruña licitó 62 obras propias por valor de 28 millones de euros, con una media de 30 empresas licitadoras por contrato, “o que demostra o interese e confianza das empresas do sector na administración provincial”.



En su discurso, el mandatario provincial reivindicó el papel protagonista que desempeña la Diputación de A Coruña “a pesar de xestionar un orzamento moito menor ca outras administracións” porque, según indicó, “o noso orzamento para 2025 é de 240 millóns de euros, fronte aos 14.000 millóns da Xunta, é dicir, xestionamos menos do 2% do que xestiona a administración autonómica, pero este ano investimos máis nos concellos da nosa provincia que a Xunta no conxunto das catro provincias galegas”.



En este sentido, volvió a instar al Gobierno gallego a incrementar su Fondo de Cooperación Local hasta los 200 millones de euros, “fronte aos 116 que a Deputación destinará este ano aos seus 93 concellos só co Plan Único".