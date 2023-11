La Diputación inicia la reforma de las calles de la urbanización O Pinar de Oleiros

La Diputación inició las obras de reforma de las seis calles de la urbanización O Pinar situada en la parroquia oleirense de Liáns. Los trabajos, que cuentan con una inversión de casi 250.000 euros, se centran en la reparación del firme del pavimento que se encuentra bastante deteriorado debido al desgaste sufrido con el paso del tiempo y la circulación del tráfico. La empresa encargada de llevar a cabo esta iniciativa comenzó la mejora en las calles Piñeiro Rubio y Piñeiro Manso. Después está previsto continuar por Piñeiro Real, Piñeiro do País, Piñeiro Bravo y Piñeiro de Pisos.



Cabe indicar que la urbanización O Pinar es una de las más antiguas del municipio, tiene un trazado un tanto irregular y se ubica en las inmediaciones de la vía nacional N-VI.



La mejora coincide en el tiempo con la que el Gobierno provincial está también llevando a cabo en el municipio de Culleredo. Así, el área de Vías y Obras trabaja en la redacción de un proyecto reformado de las obras de ampliación y mejora de la seguridad de la vía DP-0510 de Confurco a Orro ya que se detectaron necesidades que no estaban incluidas en el proyecto original y con las que se mejorará la seguridad vial.



Inversión adicional



Fuentes de la Diputación señalan que la reforma supondrá una inversión adicional de unos 230.000 euros a mayores de los 1,6 millones en los que se adjudicó la obra y tendrá como objetivo regularizar la calzada actual, deformada en algunas zonas, así como mejorar el peralte de la nueva carretera, para lo que será necesario un refuerzo de la pavimentación prevista con mezcla bituminosa en caliente.



Una vez iniciados los trabajos de excavación se detectó también la necesidad de sanear zonas de explanada donde el material existente no es válido para ejecutar las capas de firme proyectadas, así como la ejecución de pequeñas contenciones de hormigón no previstas en el proyecto inicial. Las obras incluirán el traslado provisional de los puntos de luz mientras no se coloca el alumbrado definitivo.



Las obras de la vía DP-0510 incluyen la ampliación de la plataforma del vial de cinco a siete metros, la mejora del trazado y la construcción de una senda para mejorar la seguridad de los peatones, además de la renovación completa de la red de saneamiento financiada por el Ayuntamiento con 250.000 euros y que se ejecuta simultáneamente con las obras del vial. El proyecto supone la mejora de la vía desde la intersección con la DP-3109 hasta el punto kilométrico 2,940.