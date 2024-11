La Diputación de A Coruña aumenta un 8% su presupuesto en 2025, con una cifra récord de 240,5 millones

El Presupuesto para 2025 de la Diputación de A Coruña ascenderá a 240.500.200 y será “o maior o da historia da institución provincial”, con un incremento del 8,26% con respecto a este 2024.



Además, supondrá un “investimento récord nos municipios da provincia”, ya que un 44% (105.399.793) serán transferencias directas a los ayuntamientos a través do Plan Único 2025.



Este, “o maior plan de cooperación municipal das deputacións galegas”, crecerá un 72%, pasando de 50 a 86 millones de euros de dotación inicial, mientras que el anticipo de las convocatorias de subvenciones dirigidas a las entidades municipales, suman 19,4 millones y supondrán la creación de 1.600 empleos “para mellorar os servizos que prestan os concellos” de A Coruña.



El presidente provincial, Valentín González Formoso, adelantó todas estas cifras en su comparecencia ante la Comisión de Economía, Facenda e Orzamentos del Parlamento de Galicia, en la que detalló “as principais liñas dos orzamentos” para 2025. “Uns orzamentos –continuó– que destinaremos prioritariamente aos obxectivos que nos marcamos como estratéxicos para este mandato: a asistencia os concellos da provincia, o benestar social, a cohesión territorial e loita contra o despoboamento no rural, a xeración de emprego e fomento da actividade económica e dos sectores produtivos, a innovación e a transición ecolóxica”, manifestó González Formoso.



Así, el POS+ 2025 será la ‘estrella’ de estas cuentas, con 86 millones y un 72% más que en 2024. “Os concellos coruñeses reciben hoxe entre 4 e 5 veces máis fondos que nos mandatos anteriores”, explicó el mandatario, que aseguró que con esta iniciativa “levamos máis de 576 millóns investidos e 4.113 obras aprobadas nos 93 municipios coruñeses”, lo que convierte la institución “no principal axente inversor no rural da provincia da Coruña”, destacó Formoso.

1 Insuficiente financiación por parte de la Xunta

El presidente contextualizó este refuerzo en la cooperación económica “nun momento en que os servizos públicos municipais veñen experimentando incrementos de custos moi relevantes” como “o suministro de enerxía, a depuración de aguas, recollida de lixo, ou axuda no fogar”, que los están ahogando, para incidir “no grave problema que supón para concellos e deputacións ter que seguir asumindo competencias autonómicas sen que a Xunta as dote do financiamento axeitado”, dijo Formoso.

En este sentido, criticó que “un ano máis”, la Diputación de A Coruña non recibió “nin un só euro do Fondo Galego de Cooperación local”, el mecanismo de participación de las entidades locales en los Orzamentos de Galicia.



Según indicó el mandatario, “o fondo base mantense conxelado desde hai 11 anos en 112 millóns para todos os concellos” mientras que “o adicional incorpora 5,4 millóns extra só para concellos de menos de 15.000 habitantes, o que deixa fóra ao 60% dos galegos”, continuó antes de “dar unha cifra que é para facer pensar se a Xunta se está financiado adecuadamente: o vindeiro ano, o Fondo Galego de Cooperación Local terá para os 313 concellos de Galicia o mesmo orzamento que destina a Deputación só para os 93 da

provincia da Coruña”.

2 Axuda no Fogar y nuevo modelo de residencias

Una parte importante de este incremento presupuestario se destina al aumento de la aportación para el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que la Diputación de A Coruña elevó de 12 a 14 euros cada hora, “atendendo así unha das demandas das traballadoras do servizo e dos concellos, que teñen que asumir boa parte dos custes deste servizo con fondos propios, o que lles supón unha importante carga económica, xa que o custe actual está entre os 22 e os 24 euros/hora”, expuso el presidente durante su intervención en el Parlamento de Galicia.



La dotación en materia de servicios sociales para los municipios asciende a 9,1 millones y permitirá costear casi 400.000 horas de ayuda en el hogar y la contratación de 178 especialistas en este ámbito en los ayuntamientos de A Coruña.

Además, como novedades en este apartado destacan el inicio de acciones para “a implantación dun novo modelo de residencias públicas para maiores no rural” y de actividades de “envellecemento e loita contra a soidade non desexada dos maiores destinada a concellos de menos de 5.000 habitantes”, sostuvo Formoso.

3 El PEL, de los “maiores” empleadores de Galicia

En cuanto al Plan de Emprego Local (PEL), se incrementa de nuevo, en un 1,78%, pasando de los 15,9 a los 16,2 millones de euros en los presupuestos de 2025. En este punto, el dirigente provincial recordó que, entre 2016 y 2024, la Diputación de A Coruña destinó más de 140 millones de euros a la creación de empresas y fomento del empleo, “apoiado a 2.980 empresas e 4.159 autónomos e creando 7.196 empregos no sector público e privado a través das principais liñas do PEL”.



“O PEL non só impulsa a creación de emprego, senón que ademais aposta firmemente polo emprendemento, a innovación e o apoio ás pequenas e medianas empresas”, aseguró el presidente, quien recordó que la Diputación de A Coruña destina cerca de 5 millones de euros en dos líneas de apoyo a autónomos, “que este ano rexistraron máis de 6.000 solicitude”, sentenció Formoso.