Calvelo explota contra el Ministerio: “A estación de mercadorías en Uxes non se vai facer”

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, explotó este miércoles en la visita a las obras del acceso ferroviario al Puerto Exterior, cargando contra el Gobierno central tanto porque en los carteles de los trabajos no se menciona a Arteixo como por la idea del Ministerio de Fomento de construir una estación de mercancías en Uxes. "Xa o digo aquí. Esa estación non se vai facer", espetó.

"Uxes é unha estación de pasaxeiros de 10.000 metros cadrados, non poden ubicar as mercancías alí. Teñen que tomar unha decisión, ou se cargan unha montaña ou se cargan todas as casas", apuntó Calvelo, quien anunció que se pedirá una reunión urgente con el ministro Óscar Puente.

"Se se quere facer isto de maneira coordinada, teñen que darse de conta das afeccións que teñen as súas inversións en Arteixo", manifestó.