Andalucía distingue la red provincial de ‘coworking’ con el XIII Premio Progreso

La Diputación de A Coruña recoge este miércoles en Córdoba el XIII Premio Progreso, concedido por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, por la Rede Provincial de Espazos de Coworking, impulsada en el marco del Plan de Emprego Local (PEL). La diputada de Industria, Emprego e Medio Ambiente, Rosa Ana García, asistirá al acto de entrega en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación Provincial de Córdoba.



Desde la institución coruñesa consideran que esta distinción “pon en valor unha das iniciativas máis novidosas e transformadoras no ámbito do emprego e o emprendemento a nivel estatal, que desde a súa creación en 2019 ten permitido o lanzamento de 263 proxectos empresariais e xerado cerca de 500 empregos nos seus 11 espazos de traballo colaborativo distribuídos por toda a provincia da Coruña”.

Características

La red ofrece un entorno colaborativo, innovador y técnico para emprender y desarrollar “novas iniciativas no rural e nas vilas, contribuíndo a xerar sinerxías, compartir coñecemento e recursos, crear emprego e fixar poboación nos territorios nos que se implantan, maioritariamente concellos do ámbito rural da provincia”, con once centros situados en Oleiros (Arenaza), Miño (Casa do Pescador), Boiro, Brión, Ames, Moeche, A Capela, Vedra, As Pontes, A Pobra y Santiago.



En cada uno de ellos se dará “apoio individualizado e especialización temática segundo o territorio” porque “estes espazos non só ofrecen infraestrutura e acceso a internet de alta velocidade, senón tamén formación, acompañamento, asesoramento individualizado e oportunidades de networking para os emprendedores e emprendedoras”, si bien cada uno de ellos “ está orientado a áreas estratéxicas específicas segundo o potencial económico e produtivo do territorio no que se localiza”, detallaron desde la entidad que encabeza Valentín González Formoso.



“Este galardón é un recoñecemento moi importante para un proxecto pioneiro, que puxemos en marcha con moita ilusión hai case unha década e que hoxe estase consolidando como un referente para outras administracións”, indicó el presidente de la Diputación de A Coruña.



En este sentido, agradeció el reconocimiento de las autoridades andaluzas y destacó que iniciativas como esta “amosan que a colaboración entre institucións e o compromiso coa creación de emprego e oportunidades no rural pode traducirse en resultados reais e transformadores que permiten cumprir os soños e loitar contra a despoboación”, apostilló González Formoso.

Candidaturas PEL

Por otra parte, el viernes a las 14.00 se cierra el plazo de presentación de candidaturas para los Premios PEL, “unha iniciativa que se consolida como un referente no apoio ao tecido empresarial da provincia de A Coruña”.



Estos premios buscan “recoñecer o talento, esforzo e implicación das empresas, emprendedores e autónomos”.