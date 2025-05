La adecuación del entorno de la ría de O Burgo costará otros 5 millones

La Administración el Estado destinará otros cinco millones de euros a la ría de O Burgo. Así lo anunció el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, quien confirmó que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico “ten en marcha un proxecto integral de melloras” en este entorno natural que “dará resposta ás demandas” trasladadas por los municipios del área más cercana a A Coruña. Una intervención que permitirá renovar de manera uniforme el paseo que discurre por Culleredo, Oleiros, Cambre y A Coruña.



El representante estatal destacó la importancia de unas actuaciones esenciales “para completar a humanización da ría e mellorar a calidade de vida da veciñanza” y, en este sentido, incidió en que, una vez más, el Gobierno de Sánchez “demostra con feitos a sensibilidade e aposta por recuperar este espazo, tras investir 41,5 millóns no dragado da ría do Burgo, o proxecto de descontaminación máis importante do ministerio en España”.

El delegado explicó que la iniciativa, que elaboró el Servizo Provincial de Costas en A Coruña, contempla diferentes actuaciones en materia de recuperación y conservación del tránsito de peatones alrededor de la ría de O Burgo. Es decir, que se abordará “a prolongación do paseo dende un dos extremos do recinto do concello de Oleiros para a súa conexión co de Cambre (453 metros)”, así como “melloras no muro do paseo de Culleredo, a construción e reparación de pavimentos da súa ría (3.200)” y “a substitución dos barrotes por elementos impermeables como un peitoril de granito que permitan incrementos do nivel do mar sen risco algún para os viandantes”, añadió Pedro Blanco.



Asimismo, está previsto alargar el borde marítimo en A Pasaxe “dotándoo de pavimento peonil e dun carril bici”, similares a los empleados en los más de cuatro kilómetros en los que se ha actuado estos años por parte del Gobierno de España. “Estas actuacións compleméntanse co proxecto de tratamento do borde do litoral no parque do Paraíso, no concello de Oleiros, cun orzamento de máis de medio millón de euros”, detallaron desde la Delegación del Gobierno en Galicia.

Continuidad

En relación con esta cuestión, explicaron que “trátase de levar a cabo un paseo de tres metros de ancho pegado á ribeira do mar e co que se dará continuidade ao paseo xa executado facilitando a accesibilidade dos usuarios e usuarias”, resumió Pedro Blanco.



Otra de las obras que contempla la intervención propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es la construcción de una nueva pasarela peatonal para poder acceder al castillo desde el núcleo de Santa Cruz, en Oleiros.