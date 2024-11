La acusada de matar a su marido a martillazos en Paderne dice que estaba "cansada de él"

La mujer acusada de matar a su marido en Paderne (A Coruña) al golpearle la cabeza con un martillo ha reconocido la agresión y ha dicho que estaba "cansada de él" y que le hacía "muchas putadas".



La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido este martes la primera sesión de la vista oral del juicio en el la que la Fiscalía pide para la procesada, en su escrito de calificación, 20 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía.



La mujer, que ha asegurado estar "muy nerviosa", ha admitido haber matado a su marido alegando que "estaba bastante cansada de él" ya que ha asegurado que le hacía "muchas putadas".



Su abogado ha explicado al jurado popular que, según los informes médicos, la acusada padece "bipolaridad y psicopatía" y que también consumía alcohol.



"Era consciente de lo que hacía, pero no era un acto voluntario. No tenía voluntad, no hay asesinato", ha defendido el letrado, que pide la libre absolución de su clienta, y ha insistido en que la mujer "no estaba en sus cabales".



La Fiscalía defiende que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato con alevosía con agravante de parentesco y atenuante de alteración psíquica.



El hombre, ha continuado el Ministerio Público, "murió por la acción" de su mujer y "no pudo reaccionar ni tuvo capacidad de defensa".



Ha reconocido que la acusada tenía "enfermedades mentales" pero "sabía perfectamente lo que hacía".

Según los peritos forenses del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), la procesada "tenía un trastorno de la personalidad" pero "no presentó brotes psicóticos", por lo que aseguran que "tenía conocimiento de lo que hacía".