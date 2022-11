Tapas Picadillo, Dios Ke Te Crew y las centollas de Lorbé, en la agenda del fin de semana en A Coruña

¡Hola! ¿Cómo ha ido la semana? La verdad es que el frío no da llegado, pero sí que se deja sentir, sobre todo en las noches en las que se necesita una "rebequita". Sin embargo, esto no nos para y el fin de semana llega repleto de planes. ¿Me acompañas?

Música

Este fin de semana, la Mardi Gras acoge Kilómetro C La Paloma, Whisky Caravan y Bart Davenport. Además, Coque Malla aterriza en el Palacio de la Ópera con su gira "El último viaje del astronauta gigante".



Sin embargo, el plato fuerte, que tuvo que ser pospuesto por las condiciones meteorológicas, llega de la mano de las Fiestas de Monte Alto con Dios Ke Te Crew y Treixadura a partir de las 21.00 horas.

Exposiciones

La muestra "A contraluz" llega de la mano de F.M. Marrouch a la Asociación de Artistas Plásticos Gallegos - Arga.



El artista pinta principalmente escenas marinas y temas urbanos de la ciudad herculina. Tiene un estilo realista y destaca por su representación de la luz y la atmósfera del paisaje gallego. ¿Te lo vas a perder?





Cine

El Fórum Metropolitano acoge en este mes de noviembre dos ciclos: "Cine de Israel", en la sala Marilyn Monroe y "Cine y naturaleza", en la sala Fernando Rey.



En la primera, "Omor shakhsiya" (Asuntos de familia) de Maha Haj llega una película palestina que retrata con un tono amable la situación en Oriente Medio.



En la segunda, sin embargo, está "Oceans" (Océanos), de Jacques Perrin e Jacques Cluzaud, con la que se pretende dar respuesta a: "El Océano, ¿qué viene a ser el Océano?".





En familia

Este fin de semana, te propongo un plan diferente para hacer en familia: dar una vuelta por una playa, pese a que el verano ya nos dijese adiós hace un mes y medio. Además, las previsiones anuncian que el anticiclón durará hasta el lunes.



Correr, jugar o ver un atardecer otoñal merece la pena. Te propongo las siguientes playas, ¿con cuál te quedas?



Además, sin dejar de lado el mar, recuerda que los museos científicos de A Coruña abrirán de forma gratuita del 14 al 20 de noviembre. ¡No te quedes sin tu entrada!

Manta y serie

Si el cansancio te puede y prefieres arroparte con la manta, estás en el lugar correcto. Hoy te recomiendo "Dollface", una sitcom de HBO.



Jules Wiley, una diseñadora web en una empresa de bienestar, se enfrenta a su "nueva vida", de una manera real e imaginaria, tras separarse de su novio, con el convencimiento de recuperar todas las amistades perdidas. ¿Te animas a verla?





Gastronomía

En cuanto a planes culinarios, "no me bajo de la burra" y este fin de semana insisto en que vayas a los bares de la ciudad herculina y disfrutes del XVIII Concurso de Tapas Picadillo, que termina este domingo. Hazme caso, merece la pena. Aquí te dejamos la ruta para que no te pierdas nada.



Sin embargo, si te apetece un plan diferente y sin salir de casa, disfruta de los productos que te ofrece "A Conserveira". No siempre apetece salir, el frío se instala cada vez más en nuestras calles y las dos gamas de producto con las que cuenta la marca: “selección” y “tradición” serán tu acierto. ¿Qué te parece?

Área metropolitana

Las esperadas centollas han vuelto a los mercados, aunque en menor cantidad debido al temporal. Sin embargo, eso no para las ganas que tiene Lorbé de celebrar su tradicional Fiesta Gastronómica en honor a este manjar.

El sábado, a partir de las 13.00 horas, podrás disfrutar en el puerto de este lugar del concello de Oleiros de estos crustáceos, al mismo tiempo que no faltarán sus conocidos mejillones. ¿Te unes?



La semana que viene, más (y si es posible, mejor). ¡Disfruta!



Andrea Gestal