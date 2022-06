El turismo sostenible centrará una nueva cátedra de la UDC

Movimiento decisivo en el desarrollo turístico de As Mariñas-Mandeo. Un acuerdo de colaboración a tres para definir la estrategia de la mano de la investigación y el conocimiento y atraer nuevas inversiones al territorio que, de acuerdo con las previsiones de la entidad, se iniciará en 2023. Así, la Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo selló con la Diputación y la Universidad de A Coruña la creación de la Cátedra de Turismo Sostible con la idea de convertirla en motor de la iniciativa, acercar inversores y valorar nuevas vías de financiación en la UE.



El presidente del organismo, José Antonio Santiso, el vicepresidente de la Diputación de a Coruña, Xosé Regueira, y el secretario xeral de la UDC, Carlos Aymerich, certificaron esta colaboración en un encuentro celebrado en Abegondo. Un acto al que también asistieron Rosa María Mariz, decana de la Facultade de Turismo; Carlos Rodríguez, profesor de la misma titulación; Rafael Díaz Aguado, responsable de Patrimonio de la institución provincial, y Diego López, técnico da Reserva As Mariñas-Mandeo.



La suma de estas tres entidades en la cátedra pretende activar “a idea turística da reserva en base a un traballo de investigación e de transferencia de coñecementos”, en tanto “funcionará un observatorio de turismo en tempo rea” lo que “permitirá a actuación rápida sobre plans e estratexias de cara a aproveitar as oportunidades e apuntalar as fortalezas”, indicaron desde la entidad que preside Santiso.



Además, “será a primeira vez que a bisbarra dispoña destas ferramentas para facer do turismo un ámbito de desenvolvemento real (...) sempre baixo a concepción da sostibilidade e de xeito desestacionalizado”, indicó el mandatario abegondés, que se mostró “convencido” de los beneficios de “a suma de esforzos en pos dun proxecto común”.