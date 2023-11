Reportaje | El PGOM de Abegondo llegó con un centro de salud bajo el brazo

Los recién nacidos se traen un pan bajo el brazo y los planes urbanísticos un centro de salud. Al menos en el municipio de Abegondo. Pocos días después de que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitase el municipio para anunciar que se daba por aprobado de manera definitiva el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), a principios de esta semana su homóloga del departamento de Infraestruturas, Ethel Vázquez, hacía saber que la Axencia Galega de Infraesturas (AXI) licitó por casi tres millones de euros la ejecución de las obras de un segundo ambulatorio en el ayuntamiento.



Según fuentes del Gobierno autonómico, el nuevo equipamiento sanitario permitirá renovar el centro de salud, que tiene ya más de 35 años, favoreciendo una atención más integral a cerca de cinco mil pacientes. Es la denominada Plataforma de Contratos Públicos de la Xunta la que recoge desde el martes el inicio de la contratación de las obras, estableciendo como plazo para que las empresas puedan presentar sus ofertas hasta el próximo día 18 de diciembre.



“A Xunta traballa co obxectivo de adxudicar as obras a finais do primeiro trimestre do ano para a posta en servizo do novo centro de saúde a mediados do 2025. O prazo de execución das obras é de doce meses, ao que seguirán as probas de funcionamento”, apuntaban fuentes del Gobierno autonómico, tras el anuncio de la licitación.



Características

El proyecto se caracteriza porque en una parcela de 1.415 metros cuadrados de superficie en el centro urbano del municipio se levantará el nuevo recinto sanitario. La superficie total construida será de 1.221 metros, de ellos 965 útiles. Estarán distribuidos en planta baja, con 70 construidos, una planta baja de 956 y una planta primera de 195.



Asimismo, se optó por situar en la planta baja el máximo número de dependencias y llevar a la planta primera las de uso privado o restringido. Por ello, en la baja, se emplazarán todos los servicios de acceso público, en la primera la zona de personal y en la cubierta las instalaciones más necesarias. En el diseño, se sigue un esquema en H. De este modo, el acceso al nuevo edificio será centrado y cubierto y con acceso para ambulancias. Tras el acceso se sitúa al área administrativa y de recepción, con dos bandas extremas de consultas y una zona con servicios auxiliares.

Futuro Centro de Salud de Abegondo



Además, se emplazará un área de pediatría con dos consultas, baño y sala de espera. También destaca en la construcción del nuevo inmueble el diseño contemporáneo, integrado en el entorno y primando el uso sostenible de madera. Así, el sistema estructural del edificio, en los muros perimetrales y el cuerpo central, será de madera contralaminada, sobre los que apoyan vigas de madera laminada.

Reacción

“Construir o novo centro de saúde marcará un antes e un despois para a atención sanitaria aos veciños de Abegondo. O edificio actual quedouse obsoleto e por eso insistín sen descanso porque é un proxecto imprescindible”, manifestaba el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, que agradeció la disposición de la Xunta para llevar a cabo la obra que, según él, será una de las inversiones más elevadas del Gobierno autonómico a lo largo de este año en la red de centros de salud.



“Disporemos dun centro moderno, máis cómodo e con mellor atención”, anadió, mientras reconocía que estaba muy satisfecho al comprobar que una de sus reclamaciones será realidad.