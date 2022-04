Las cabañas del campamento turístico de Beche sumarán una piscina y área de aventura

Abegondo avanza en la creación del campamento turístico de Beche. El alcalde, José Antonio Santiso, mostró al vicepresidente autonómico Alfonso Rueda los resultados de las primeras actuaciones, que se completaron con la construcción de las cuatro cabañas de madera y del espacio que albergará el restaurante, y en las que se invirtieron 800.000 euros, en colaboración con la Xunta. La intención, como le transmitió Santiso a Rueda, pasa por convertir Beche en referencia del turismo de naturaleza en Galicia.



El arquitecto municipal explicó los detalles de las actuaciones realizadas hasta el momento, tanto en las cabañas, que admitirán el alojamiento en dos habitaciones dobles y un sofá cama en el salón, con cocina y aseo, como en el área de hostelería, y el mandatario municipal adelantó en que consistirá una segunda intervención, a la que se destinarán 400.000 euros de los que 150.000 procederán de la Xunta. Esta abarcará la urbanización del entorno, la implantación de servicios y la creación de un área de aparcamiento, indicó Santiso.









Montes





En una etapa posterior, la propuesta contempla la instalación de una piscina recreativa y un parque de actividades multiaventura, “dos complementos ideales para el espacio” que, según reveló el regidor abegondés, estudian la manera de convertir los montes que asoman al embalse y que ahora “están con eucaliptos” en un bosque de especies autóctonas como “carballos” y castaños, acorde al entorno en el que se sitúan, y “para lo que ya se está en conversaciones con los propietarios”, continuó Santiso Miramontes.



La gestión del complejo será mediante concesión y la empresa tendrá la opción de ampliar alojamientos y podrá incorporar iglús vinculados a la observación de las estrellas, una iniciativa por el que se apuesta en la Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.





“Tes aquí uns colaboradores convencidos do potencial do Camiño Inglés”, le dijo Santiso





“Sempre nos rondou na cabeza contar cun lugar no Camiño Inglés que atraia a peregrinos e a visitantes que queiran pasar unha fin de semana”, expresó al alcalde de Abegondo. “Tes aquí uns colaboradores convencidos do potencial do Camiño de Santiago”, le dijo a Alfonso Rueda.



El vicepresidente de la Xunta manifestó su satisfacción por el resultado que está teniendo la actuación iniciada en Beche. “Está quedando moi ben e o temos aquí ao lado”, resumió, reafirmando su apuesta por el “turismo de calidade” y el “tesouro” que supone el Camino de Santiago para todos los municipios de Galicia.



En este sentido, el conselleiro señaló que, después de un 2020 “complicadísimo” para el turismo, y un 2021 en el que comenzó a recuperarse, este tiene que ser el año de la recuperación, y los números así lo están mostrando de cara a la Semana Santa. El campamento turístico de Beche estará operativo este verano.