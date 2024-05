Xuxán: una defecación de altura en el parque infantil

La situación en el parque infantil de Xuxán puede llegar a ser asquerosa. Y no porque la instalación, inaugurada en las últimas navidades, no cumpla con el cometido de dar servicio a las jóvenes familias que arriban al barrio más reciente de la ciudad. El problema es cuando el gamberrismo contamina, literalmente, lo que debería ser un área para el disfrute infantil. En los últimos días los vecinos se han levantado horrorizados por la aparición de deposiciones humanas en varios puntos donde habitualmente los más pequeños se lo pasan en grande. Y no es la primera vez que detectan situaciones similares.

Lejos de achacarlo a un apretón incontenible o a un problema de salud los testimonios hablan de varias heces situadas en puntos estratégicos para general daño. “Coincide que es en la madrugada del fin de semana y de una forma muy parecida a cuando sucedió en Matogrande”, explica un testigo. “Que el parque esté abierto de noche también afecta a estos macarras, a los que se les ocurrió dejar su mierda dentro del tubo del tobogán, tapado con hierba para que no se vea a primera vista. Y también lo han hecho en el columpio, mientras los niños se quedaron sin poder jugar al día siguiente”, añade.



El pasado noviembre la alcaldesa Inés Rey inauguró el tobogán más grande de toda la ciudad, con una altura de seis metros. De hecho., la instalación se ha convertido en un reclamo para los barrios adyacentes, desde donde suelen llegar familias con hijos.



Limpieza

Los residentes de Xuxán sospechan que las deposiciones tuvieron lugar pasada la medianoche. En un arrojo de valentía, con la intención de que los más pequeños pudiesen jugar en la instalación durante el fin de semana, algunos padres intentaron efectuar la operación de limpieza ellos mismos. No contaban con el volumen del problema, literalmente. “Al llegar a casa las familias alucinaron: llegaron con las manos llenas de mierda de la cantidad que tuvieron que limpiar”, dice uno de los denunciantes de la gamberrada. .



Aunque el barrio Xuxán no tiene oficialmente, de momento, una asociación vecinal formada, sí existe una cierta organización entre algunos propietarios para la puesta en común de sus problemas.

Así, ya han dado parte al Ayuntamiento. Respecto a la organización y representación han sido ya varias las intentonas de dar pasos al frente hacia el movimiento asociativo, aunque todos resultaron igual de infructuosos.

En lo que a seguridad se refiere, zona del parque infantil también existe la demanda de mayor vigilancia nocturna en la zona afectada.



El parque infantil de Xuxán consta de iluminación suficiente para que, como dicen los vecinos, los culpables queden “con el culo al aire”.