La Xunta presenta un nueva torre en Someso de 17 plantas

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, visitó Someso esta mañana para la presentación de una nueva torre subvencionada por la Xunta. Allegue recordó que el objetivo es facilitar el acceso a la vivienda y que ya están actuando en Xuxán (antiguo Parque Ofimático) con 144 pisos en proceso de ejecución. Se realizarán aún más (520) una vez se modifique el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para levantar más edificios residenciales en solar que está destinado a usos terciarios.

En el caso de Someso, el nuevo edificio de 17 plantas albergará 97 viviendas protegidas, 17 en régimen de alquiler y el resto, destinada a la propiedad de los cooperativistas. No solo en esta zona de Someso, sino que también en la ronda de Outeiro, ha recibido una subvención otro proyecto de 32 viviendas, doce destinadas al alquiler social, y subvencionadas con 450.000 euros.

El arquitecto del edificio, Rául Ares, explicó que se construirá en un solar junto al Carrefour, explicó que se inspiró en la cascada del Ézaro, creando una superficie irregular en el que al agua de la lluvia salpica. "Formas orgánicas que tratan de emular esa idea", añadió. Son cuatro sótanos, con 98 plazas de aparcamiento, y las viviendas se distribuyen por la fachada, para disfrutar de luz y de terrazas, mientras que los ascensores se agrupan en el interior.

El nivel de eficiencia energética es alto (cualificación AA), gracias a unas bombas de calor y paneles fotovoltaicos en la cubierta. Las zonas comunes incluyen un gimnasio en la planta 15 y una terraza en la azotea. En la planta baja queda abierta, para uso y disfrute de los vecinos.

La futura nueva torre de Someso

Monte Mero

En su repaso, la concelleira también mencionó el desarrollo del Monte Mero, entre Xuxán y la Fábrica de Armas, que se licitó el viernes pasado como Proxecto de Interés Autonómico (PIA), para construir 4.300 nuevas viviendas, de las que solo el 20% serán libres y el 80%, protegidas. En Monte Mero hay 38 estructuras (residenciales, agrícolas, industriales), y sus propietarios temen ser expropiados de esta pequeña zona rural en medio de un término municipal tan urbanizado.

Pero, como Allegue resaltó, el suelo de Monte Mero es urbanizable, y está contemplado así desde hace mucho tiempo en el PGOM. "Tentaremos a menor afección e a compatibilizacion coas vivendas, e reuniremos coa asocaición de veciños este mesmo xoves", anunció. Es decir, que estos edificios no tienen necesariamente que ser xpropiados. La conselleira incluso aseveró que no será necesario que paguen los costes de urbanización: "En principio, non".

El Ministerio de Defensa también tiene terrenos en la zona (no hay que olvidar la antigua Fábrica de Armas, que alberga la Ciudad de las TIC. Allegue criticó las declaraciones de la responsable, Margarita Robles: "Sorprende que critique ás comunidades autónomas. Solicitemos moitas veces a cesión das vivendas qeu ten a Sareb (el banco malo) e non recibimos resposta. Pedimos colaboración mutua".

En cuanto al problema de los pisos vacíos en el centro de la ciudad, Allegue consideró que para animar a los propietarios a ponerlos en alquiler, es necesario darles incentivos, "e non inseguridade xurídica".