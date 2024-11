El Ayuntamiento de A Coruña recibe con un reproche el anuncio de la Xunta sobre Monte Mero

“Nos alegramos de que la Xunta quiera construir vivienda pública en A Coruña, lamentamos que tardara quince años en darse cuenta de que existe un problema aquí con el acceso a la vivienda”. Así reacciona el Gobierno local al anuncio de la Xunta sobre la construcción de 4.310 viviendas en las inmediaciones de Xuxán, en concreto en el lugar de Monte Mero.



El Instituto Galego de Vivenda e Solo de la Xunta licitó ayer, por 2,6 millones de euros, la redacción de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA) para el desarrollo de suelo residencial de las primeras 15.110 viviendas previstas en la Estratexia Galega de Solo Residencial en los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Vigo, Pontevedra, Santiago, Ourense y Lugo. En A Coruña son 4.310, y en Arteixo, 160. La previsión de la Xunta es tener adjudicados los contratos de redacción de los proyectos a lo largo del próximo 2025, el fin de aprobar los PIA en julio del 2026 e iniciar a continuación el proceso de expropiaciones, entre ese año y el 2027. Los proyectos de urbanización se redactarán entre febrero y noviembre de 2026 y, finalmente, las obras de urbanización comenzarán en el 2028.

Rey presidió ayer la Mesa Sectorial de Vivienda para avanzar en la declaración de zona tensionada



El Ayuntamiento insta al Gobierno autonómico a que, “mientras no hace esas viviendas que anuncia”, colabore “en medidas como la declaración de zona tensionada”. Sin ir más lejos, la alcaldesa, Inés Rey, presidió ayer en María Pita la sesión constitutiva de la Mesa Sectorial de Vivienda con el objetivo de avanzar en la declaración de la ciudad como zona de mercado residencial tensionado.



La regidora destacó que el acceso a la vivienda es “uno de los principales retos de la ciudad”, con una demanda creciente reflejada en las 3.367 personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda de Galicia. No es la primera vez que Rey critica la política de vivienda de la Xunta. Durante el mandato pasado reprochó que esta diese “la espalda” a la ciudad y que el balance de inversión que el Gobierno gallego había hecho era de “cero euros para los coruñeses”. En Xuxán, sin embargo, tanto el Ayuntamiento como la Xunta avanzan en el desarrollo del barrio. El mes de septiembre, el Gobierno autonómico anunció que ya tiene en marcha el total de las 144 viviendas de promoción pública inicialmente previstas en esta zona.

La parcela fue urbanizada hace varias décadas, dice el Ayuntamiento



La alcaldesa puso ayer en valor las medidas iniciadas por su Gobierno en el marco del Plan Municipal de Vivienda 2024-2030, a través del que se crearán 4.000 nuevas viviendas en la ciudad, de las cuales 1.100 serán de protección oficial. Detalló algunos de los avances en el plan, tales como la gestión de suelo en Visma, la finalización de urbanizaciones con suelo de VPO (Vivienda de Protección Oficial) y VPP (Vivienda de Promoción Pública) en Xuxán y Someso, la aceleración de licencias para vivienda pública y protegida o el impulso de vivienda pública municipal en Pontejos y Xuxán. A su vez, el Consistorio trabaja en la documentación requerida por la Xunta para la declaración de A Coruña como zona de mercado residencial tensionado, con el objetivo de contener los precios y mejorar el acceso a la vivienda. La alcaldesa expuso los beneficios de esta herramienta, recogida en la Ley Estatal de Vivienda. “Segundo datos do Ministerio, podería supoñer un aforro medio de 400 euros anuais no alugueiro para beneficio dos coruñeses e con incentivos fiscais para as persoas propietarias”, señaló Inés Rey.