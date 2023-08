La Xunta pone punto final al modelo húmedo seco de reciclaje en A Coruña

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, señaló hoy que no es posible que la planta de reciclaje de Nostián mantenga su actual sistema húmedo-seco (o de dos contenedores, orgánico e inorgánico) porque no tiene cobijo legal en el sistema europeo. Eso significa que deberá integrarse en el sistema Sogama, o de tres contenedores. El Ayuntamiento, presionado por el Consorcio As Mariñas (que gestiona la basura en el área metropolitana), había preparado un documento para pedir la excepcionalidad, aunque nunca llegó a enviarlo. Ahora, según Vázquez, resultaría inútil.

La conselleira aseguró que "se ben nun principio, e antes das eleccións, o Goberno central parece que vía certa posibilidade, xa despois das elecciones decidiu enviar a notificación correspondente dicindo que non había excepcionalidade posible". Es decir, que el sistema húmedo-seco no está amparado por Europa ni por el Ministerio de Transición Ecológica, a pesar de sus tasas más elevadas de reciclaje.

Esta noticia no coge por sorpresa al Ayuntamiento, que ya levantó sospechas cuando presentó el anteproyecto para la nueva concesión de Nostián el diciembre del año pasado. La alarma que generó (implica un aumento en el pago de las tasas de basura, un mayor gasto en contenedores, y la posible reducción de plantilla en Nostián al no seleccionar los envases a mano), obligó a la alcaldesa, Inés Rey, a reunirse con los alcaldes del área, y la situación se paralizó hasta el día de hoy. Las declaraciones de Vázquez parecen dar carpetazo al asunto.

Sellado de los vasos de rechazo

Por otro lado, sigue pendiente el sellado de los vasos de rechazos (donde se almacena la basura sobrante) de la planta de Nostián, que lleva años en los tribunales, dado que la empresa concesionaria, Abada, considera que el Ayuntamiento debe pagar por esta operación, mientras que el Ayuntamiento opina que es Albada quien debe hacerlo. La Junta de Gobierno desestimó ayer el recurso de reposición interpuesto por Albada contra la ejecución del proyecto de sellado de las celdas 2 y 3.

Vázquez recordó que "levamos ano arrastrando unha situación que non é boa". En opinión de la conselleira, Ayuntamiento y empresa se están "pasando a pelota". Esperan una respuesta inmediata. "Endexamais actuamos sen previo aviso, ainda que deberían facelo, porque non se está cumplindo a lei", advirtió.