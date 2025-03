La Xunta inicia las tareas para demoler el antiguo Hotel de Pacientes del Chuac

La Xunta avanza en la construcción del Nuevo Chuac tras el inicio de las obras de demolición del Hotel de Pacientes del Hospital de A Coruña. La intervención se hará por etapas, “elemento a elemento”, de manera segura y sostenible, y no afectará ni al tráfico ni a la actividad asistencial, según explicó la titular de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que visitó las instalaciones para supervisar el comienzo de las actuaciones, acompañada por la delegada territorial, Belén do Campo; el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, y el gerente del Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada.



El arquitecto Ángel Monteoliva detalló cómo se acometerá el derribo, que se alargará unos siete meses y se desarrollará en varias fases, empezando ahora por el “desamiantado de la cubierta” para continuar con la demolición de los interiores y terminar por el exterior del inmueble, construido en 1972, aunque sometido a una reforma integral en 1992.



Con estas actuaciones, en las que se invertirán 1,3 millones de euros, se obtendrán los terrenos necesarios para abordar los accesos y el anillo perimetral que bordeará la nueva infraestructura sanitaria de A Coruña.

Hito



La conselleira destacó este nuevo hito de las obras del Chuac, que se une a los trabajos ya realizados, como el aparcamiento provisional, y a los que están en curso, como la Torre Polivalente del Nuevo Chuac, cuyas excavaciones pudo comprobar in situ, o la urbanización de Pedralonga.



“Estamos ante unha obra complexa, tanto desde o punto de vista construtivo como loxístico, porque se executa simultaneámente co desenvolvemento da actividade asistencial, e co tránsito de vehículos, que tampuco se paraliza”, explicó Allegue.



De la misma manera, también son complicadas porque exigieron una serie de expropiaciones, “con todo o que iso supón en términos de negociacións” para alcanzar “eses mutuos acordos que hoxe nos permiten avanzar” en una actuación importante y de envergadura, añadió la representante de la Xunta.



El Hotel de Pacientes del Chuac tiene más de cincuenta años, cuenta con diez pisos y más de 7.500 metros construidos, y para poder iniciar su demolición se habilitaron nuevos módulos de descanso para los médicos de guardia, se vaciaron las instalaciones y se trasladaron todos los servicios, con sus más de 600 empleados, al recinto acondicionado de ExpoCoruña, de lo que se encargó el Sergas.



Una vez terminado el derribo de este inmueble, y disponiendo del suelo necesario, comenzará la construcción de los accesos y el anillo perimetral, que la Xunta realizará en virtud del convenio suscrito recientemente con el Ayuntamiento de A Coruña.

Impulso



En cuanto a los plazos, tras los retrasos acumulados respecto al calendario inicial, la conselleira comentó que las obras están tomando impulso “con toda a axilidade que permiten os trámites administrativos e tendo en conta as dificultades que supón compaxinar unhas obras de esta magnitude co funcionamento do hospital con todas as garantías”, resumió Allegue.



Tras conocer los detalles de la demolición, la conselleira se desplazó hasta la zona donde se acomete la excavación en roca para “a complexa actuación da Torre polivalente”, cuya inversión asciende a 35,2 millones de euros, donde se están teniendo que emplear voladuras, siempre compatibles con la movilidad en los alrededores del Chuac.



El Nuevo Chuac “é un proxecto estratéxico e prioritario”, que será referente de la atención sanitaria para más de medio millón de ciudadanos del Área A Coruña-Cee. Así lo expusieron las autoridades autonómicas, que destacaron la inversión de más de 500 millones de euros, “a maior nunha obra hospitalaria da Xunta”.

Fondos de la UE



Para estas actuaciones se consiguió una subvención de 60 millones de la Unión Europea, lo que convierte Galicia en la “única comunidade que superou os requisitos destas axudas, polo que recibirá o 100% dos asignados a España”.



La titular de Planificación de Infraestruturas consideró la concesión de esta subvención un reconocimiento a la importancia estratégica de este hospital “como obra sanitaria, pero tamén como proxecto transformador da cidade e o entorno da Coruña”. “Seguimos avanzando na construción da sanidade pública do futuro e en situar A Coruña na vangarda da atención sanitaria”, resumió Allegue.

Capacidad



Desde el Servizo Galego de Saúde, su gerente, José Ramón Parada, valoró la importante mejora que, en términos de capacidad y calidad, representará la ampliación del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.



“O novo hospital estará adaptado para responder ás necesidades de toda esta gran área sanitaria durante as próximas décadas”, explicó el responsable del Sergas. Así, tras las obras, se dispondrá de más quirófanos, más consultas, más camas y más puestos de atención ambulatoria en el Hospital de A Coruña.



En concreto, el nuevo centro hospitalario incrementará en un 15% el número de camas disponibles, de las que un 70% serán en habitaciones individuales, y en un 50% las consultas y puestos de observación de Urgencias. “Con esta demolición non estamos a destruir senón a construir o futuro da sanidade non só da Coruña senón de toda Galicia”, añadió Parada.