La Xunta inaugura un nuevo punto de atención al consumidor en Monelos

Para celebrar el Día del consumidor, la Xunta de Galicia inauguró hoy en Monelos una nueva oficia de información, que ya está en funcionamiento en la Delegación de la institución en el referido barrio. “É unha nova ferramenta para o consumidor. Queremos mellorar a accesibilidade que ten o cidadán para poder coñecer e exercer os seus dereitos”, explica el delegado territorial del ente autonómico, Gonzalo Trenor.

“Queremos darlle visibilidade a esta oficina nesta nova ubicación. Todas estas xestións se poden realizar por teléfono ou de xeito telemático, pero moitas persoas prefiren acudir de xeito presencial, sobre todo en idades máis avanzadas”, explicó Trenor, que añadió que se podrá acudir a esta nueva oficina sin pedir cita previa, aunque también puede solicitarse para así evitar posibles esperas.



Cabe mencionar que el número de consultas y reclamaciones realizadas en la ciudad está en pleno crecimiento. Una simple comparativa de los dos últimos años no deja lugar a dudas. El número de reclamaciones aumentó en un 18% en 2022 con respecto a 2021, pues se pasó de 3.018 a 3.692. Además, crece también el número de consultas, independientemente de que acaben o no en reclamación. Así, el incremento es de un 7%, pues hubo 6.559 en 2021 y 7.089 en 2022, lo que confirma la tendencia al alza.

“O incremento é exponencial, sobre todo no eido da factura eléctrica. Moitas veces, os consumidores non temos claro como interpretar a factura da luz”, confirma Manuel Heredia, director de Comercio y Consumo de la Xunta. En ese sentido, los datos son claros. En 2022, las consultas por asuntos relacionados con el consumo de energía fueron, con diferencia, las que ocuparon el primer lugar en la lista que diferencia entre los diferentes sectores, con un total de 2.374 consultas y 1.334 reclamaciones. En segundo lugar, a una distancia considerable, está el sector de las telecomunicaciones, con 1.592 consultas y 624 reclamaciones efectuadas.



En la lista de sectores con más reclamaciones y consultas realizadas, el turismo y ocio completa el podio de ámbitos con más reclamaciones, con un total de 184. Eso sí, si nos atenemos a las consultas, el sector que se sitúa más cerca de los dos primeros es el de la automoción y vehículos con y sin motor, ya que registró un total de 466 consultas. Le sigue el sector electrónico y óptico, con 449.



Aunque la tendencia es que suban las reclamaciones, hay sectores en los que desciende, como los transportes (un 721% menos, debido a que se habían incrementado con la pandemia), la alimentación (363% menos) y el sector financiero (168% menos).