La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración ha abierto una nueva convocatoria orientada a dinamizar las plazas de abastos e impulsar las certificaciones de Mercados Excelentes. Por eso la delegada de la Xunta, Belén do Campo, visitó el mercado de As Conchiñas acompañada de representantes de la asociación de comerciantes.



Estas ayudas son de concurrencia no competitiva y los beneficiarios pueden solicitar un pago anticipado del 50%. La delegada destacó que la asociación de As Conchiñas recibió el año pasado una ayuda de 9.303

euros que destinó a la compra de un afi lador, uniformes, mantenimiento de las pantallas informativas y de la publicidad.



La Xunta espera llegar a los 25 mercados excelentes en 2030, y la nueva convocatoria triplica el importe de la anterior, llegando a los 3,3 millones de euros. Además, los municipios contarán con un período de gasto bianual entre 2025 y 2026 para garantizar que cuenten con mayores tiempos de ejecución.



El objetivo es fortalecer y consolidar una red con un sello propio de calidad, un distintivo exclusivo de las plazas de abastos. De esta manera, la Xunta espera impulsar un proceso de modernización.