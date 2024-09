La Xunta adjudica un bloque de 50 viviendas de promoción pública en A Coruña

La Xunta quiere dejar clara su apuesta por la construcción de vivienda pública en A Coruña y por eso la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, visitó Xuxán para anunciar que hoy ha adjudicado una obra de 50 viviendas de promoción pública. Hace una semana, el Consello da Xunta había aprobado la licitación de la construcción de otras 14 viviendas en otra parcela.



"En total, tendo en conta as 40 entregadas a finales do ano paso son 144 as vivendas que se destinarán a alugueiro asequible para os inscritos na lista de demandantes da vivenda do Concello (casi 3.000)", explicó la conselleira. Existen otras cinco parcelas ofertadas a cooperativistas que permitirán construir otras 256 pisos de alquiler social y que podrían estar listas en verano de 2026.

Por otro lado, la Xunta presentó, de la mano de técnicos municipales, una solicitud para que se modifique el PGOM (Plan General de Ordneación Municipal) lo que permitiría emplear parcelas que ahora están destinadas a usos terciarios (oficinas) a vivienda, lo que permitiría construir más de 500 pisos. Sin embargo, todavía no hay ningún avance en ese sentido a pesar de que la solicitud se presentó antes del verano.

Por otro lado, el Instituto Galego de Vivenda e Solo adquirió hace años dos inmuebles ruinosos, uno en santa Marta y el otro en San Andrés como parte del programa Rexurbe que sumarían otras siete viviendas. Sin embargo, todavía no está claro cuando podrán acoger nuevos inquilinos. Martínez señaló que espera que los proyectos ya están adjudicados, y que estarían redactados a finales de este año o a principios del que viene. Eso significa que se licitará la ejecución el 2025. "Unha aposta moi importante da xunta por esta cidade", concluyó la conselleira.