La Xunta activa las primeras obras tras el desbloqueo del Novo Chuac

“O que toca agora é recuperar o tempo”, sostuvo Ethel Vázquez. La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade destacó el impulso dado al convenio del ‘Novo Chuac’ tras meses en impasse, lo que permitirá activar “as primeiras obras” para ampliar el Hospital de A Coruña. En respuesta a una interpelación del PP sobre esta cuestión en el Parlamento de Galicia, la representante autonómica indicó que espera que ahora, “unha vez acadada unha solución viable e eficaz” para mover el convenio, el Gobierno de Inés Rey “faga a tramitación axiña para asinar o acordo” con la Xunta.



Vázquez detalló que el acuerdo alcanzando entre las administraciones autonómica y municipal establece que la Xunta asumirá “o custo íntegro das expropiacións dos terreos necesarios e, como é coherente e aceptable xuridicamente, terá a titularidade da infraestrutura sanitaria” vinculada a el ‘Novo Chuac’.



Por su parte, el Ayuntamiento de A Coruña destinará el 100% de los 22,2 millones de inversión que le corresponde aportar a financiar los accesos al centro hospitalario que “despois, como xa estaba previsto desde o principio, asumirá a titularidade”, indicó Vázquez.



En el encuentro entre ambas instituciones, también acordaron “un plan de pagos flexible que facilitará ao Concello da Coruña superar as dificultades que ten para asumir os seus compromisos financeiros”, apostilló la conselleira de Infraestruturas.

Vanguardia

En su intervención, la conselleira Ethel Vázquez destacó que el ‘Novo Chuac’ es” un proxecto estratéxico que permitirá poñer á disposición do medio millón de usuarios unha asistencia sanitaria de vangarda pensada, ademais, a cincuenta anos vista” y que, como consecuencia del incremento derivado de la crisis de los materiales de construcción y por afrontar los costes de las expropiaciones de los terrenos necesarios, la Xunta tuvo que aumentar la previsión inicial de 430 millones hasta los 500.



De la misma manera, la conselleira indicó que se trata de “un proxecto ambicioso desde a vertente sanitaria, ao duplicar a superficie hospitalaria ata contar con 255.000 metros cadrados construídos, aumentar un 15% as camas dispoñibles ata chegar a máis de 1.500 ou dispoñer de 40 quirófanos; e desde a económica, xa que supón o maior investimento da Xunta nunha infraestrutura sanitaria en Galicia”. Asimismo, insistió en que “é complexo desde o punto de vista técnico porque supón unha importante reordenación da trama urbana nun ámbito moi importante da cidade da Coruña”, añadió Vázquez.



En este sentido, apuntó a que la construcción de unos accesos que garanticen su integración y su funcionalidad supuso un reto importante para la Xunta,

Alternativas

Para alcanzar ese objetivo, se concretó que se evaluaron hasta una veintena de alternativas para, finalmente, optar por asumir la titularidad de la AC-12, alrededor de tres kilómetros de la avenida de A Pasaxe, entre la intersección con la avenida de Oza y el enlace con la AC-11 en A Ponte de A Pasaxe. En este sentido, destacó el esfuerzo y responsabilidad considerable por parte de la Xunta al asumir al titular de la AC-12, y sin contraprestación alguna por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana.



De la misma manera, aclaró que “contar co terreo necesario para acometer as obras supuxo un desafío e, para que a infraestructura non encallara, a Xunta ofreceu alternativas para que os expropiados poidan contar cunha nova vivenda” en el mismo entorno que sus casas actuales, alrededor del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.