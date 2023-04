Xulio Ferreiro se suma a la candidatura de Xan Xove y la Marea Atlántica para las municipales del 28 de mayo

Julio Ferreiro se une a la candidatura de Jan Jove y la marea atlántica durante municipios de 28 de mayo

El exalcalde cerrará la lista electoral y está "orgulloso de participar en la campaña que devolverá el Océano Atlántico a gobierno de A Coruña con un excelente candidato" Julio Ferreiro, exalcalde de A Coruña y decano de la Facultad de Derecho UDC, anuncia hoy que se suma a la candidatura de Marea Atlántica. Cerrará el lista electoral en las próximas elecciones del 28 de mayo para apoyar a Jan Jove. “Xan é un excelente candidato, que lidera un equipo plural, comprometido e coa valentía necesaria para facer os cambios que esta cidade precisa para o seu futuro. E que non pararon de traballar desde que foron escollidos en primarias, reuníndose con ducias de colectivos. Por iso únome, con orgullo, á campaña que vai levar á Marea Atlántica de volta ao goberno da cidade ”, él declaró.



Ferreiro cerrará la lista de Marea Atlántica, que ha ido creciendo en los últimos años jornadas con la incorporación de referentes de diversos sectores sociales. Así, nuestro candidato a alcalde, Xan Jove, se mostró “moi agradecido de que Xulio, o mellor alcalde que tivo esta cidade, acepte dar o paso de acompañarnos para seguir construíndo esa Coruña solidaria, inconformista e xenerosa na que nos recoñecemos. Para min, persoalmente, e para todas as persoas que formamos este equipo, é unha honra telo con nós”.



"Se eu fun alcalde, foi grazas a persoas como Xan, xente de confianza,

humilde, xenerosa e intelixente que se comprometeron cun modelo de cidade e traballaron moi duro para facelo real. A Marea sempre foi un proxecto de moitas mans e moitas cabezas, creado desde o colectivo e sen pensar nos beneficios persoais. Por iso agora quero darlles as grazas e sumarme ao traballo desta campaña, poñéndome á súa disposición, explica Julio Ferreiro.

“Un excelente candidato á alcalde”

El ex-alcalde recordó que Xan Xove y él coincidieron en el encuentro en la Ribeira del Cómaro, en julio de 2014, que marcó el nacimiento de la Marea Atlántica como proyecto político. “Coñecín a Xan alí, e cando colleu o micro preguntei quen era. Pensei que sería un excelente candidato á alcalde, e o único no que me equivoquei foi no ano. Non me estraña nada que tivera o apoio maioritario da organización nas primarias que celebramos en novembro”.