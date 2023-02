Xulio Ferreiro muestra su apoyo a los letrados de la administración de Justicia en su huelga

El decano de la facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, Xulio Ferreiro, mantuvo en la jornada de hoy una reunión con representantes locales de los letrados de la administración de Justicia, que están en huelga desde hace días en defensa de sus condiciones laborales. Precisamente, hoy se iniciaba una nueva fase en las negociaciones con la que se busca alcanzar un acuerdo definitivo, que de momento no llega después de estos primeros contactos. El que fuera alcalde de la ciudad trasmitió su apoyo en este encuentro a los letrados.



Tras la reunión, Ferreiro se mostraba optimista y confía en que la solución acabe llegando. “Agardo que cheguen axiña a un acordo e se poda desbloquear o conflito e se recupere o ritmo normal da administración de Xustiza”, aseguró el Decano de Derecho al respecto.

Uno de los letrados de la administración de Justicia que estuvo presente en el encuentro de ayer es Rodrigo Osorio, que se mostró agradecido con el decano por su apoyo. “Era importante e necesario trasmitirlle de primeira man as nosas demandas e a nosa posición neste proceso. É unha figura con relevancia no mundo do Dereito na cidade”, aseguró.



En ese sentido, Osorio recordó la trayectoria profesional de Ferreiro, que le convierte en una persona que es conocedora de la situación que se vive en los juzgados. “O decano leva moitos anos impartindo clase de Dereito Procesual, algo que fai que teña coñecemento de primeira man de toda esta situación”, afirmó el letrado, que espera que se alcance un acuerdo lo antes posible.