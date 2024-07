Xulio Ferreiro | “Un empresario moi coñecido da Coruña díxome que tiñamos que facer o que el quixera”

As charlas do Xerión’, el podcast en directo dirigido por Jesús Suárez, tuvo ayer como invitado al exalcalde de la ciudad y profesor de Derecho Procesal en la UDC Xulio Ferreiro (A Coruña, 1974), quien habló, entre otras cuestiones, sobre su infancia y adolescencia, sus inicios como profesor universitario, su etapa como alcalde por Marea Atlántica o su reciente paso por Los Ángeles, Estados Unidos, donde realizó una estancia de investigación. El evento tuvo lugar en La Olímpica Bar.

1 Los orígenes de Xulio Ferreiro

El expolítico comenzó el encuentro relatando cómo fue su infancia: “Eu nacín no 15008, nos Mallos. De cativo non era especialmente extrovertido, aínda que iso cambiou bastante cos anos. Pasei moito tempo na parroquia de San Pedro de Mezonzo, onde había un local social onde íamos a xogar ao fútbol. Do instituto todavía conservo algúns amigos, aínda que do cole non tanto. Eso si, temos un grupo de WhatsApp onde tamén está o alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, que foi compañeiro meu na primaria. De adolescente sempre fun moi responsable, non tomaba alcohol naquela época e sempre chegaba a casa á miñá hora”.

2 La etapa universitaria

Ferreiro explicó que, a la vez que empezó Derecho, también comenzaron sus inquietudes políticas: “Para min a universidade foi un cambio moi grande. En seguida fixen amigos que me meteron nun dos grupos de estudantes máis combativo. Houbo un intento por parte da universidade de facer doutor honoris causa a Carlos Menem e grazas a nós fumos capaces de impedilo. Ao pouco de rematar a carreira empecei como profesor de Dereito Procesal, o cal ao principio foi complicado, porque tiven que avaliar a amigos e compañeiros”.

3 Su mandato como alcalde de A Coruña

Tras las protestas del 15M que cristalizaron en partidos como Podemos, Ferreiro encabezó las listas de Marea Atlántica en las elecciones municipales de 2015, en las que fue elegido alcalde. “Dende o principio sabía que íamos gañar polos resultados das esquerdas na Coruña nas europeas de 2014. Ás persoas que sempre gobernaron a cidade non lles gustou que de repente chegáramos nós. Teño unha anécdota cun empresario moi coñecido da Coruña, que me dixo que tiñamos que facer o que el quixera. ‘Mira, Juliño, los problemas que tengas por eso ya sabrás cómo solucionarlos’, foi o que me espetou. Cando te enfrontas a xente que está acostumada a facer o que lle peta na cidade explícanse moitas cousas”, afirmó.

4 Su estancia en Estados Unidos

Una de las etapas más recientes de Ferreiro ha sido su estancia de investigación en Los Angeles (UCLA). “Paseino moi ben. Cando tes todo o tempo do mundo para ler, escribir e investigar o traballo aproveita moito. Os meus fillos tamén estaban encantados, querían quedarse a vivir alí”. l